В Волгоградской области собрали рекордный урожай овощей

В 2024 году аграриями Волгоградской области получен рекордный урожай овощей открытого и закрытого грунта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, всего было собрано 1186,2 тыс. тонн, что на 5% выше уровня 2023 года.

В ведомстве отметили, что увеличение валового сбора было обусловлено ростом урожайности. С одного гектара убранной площади сельхозпроизводителями региона собрано овощей открытого грунта, включая закрытый грунт, по хозяйствам населения, в среднем по 397,7 центнера. Основное производство овощей сосредоточено в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – на их долю приходится 58,6% всего производства. На втором и третьим местах находятся сельскохозяйственные организации и хозяйства населения.

Волгоградская область по итогам прошлого года заняла третье место в Российской Федерации по производству овощей - удельный вес региона в общем объеме производства составляет 8,5%. В ЮФО Волгоградская область по этому показателю расположилась на втором месте после Астраханской области. В регионе лидером является Городищенский муниципальный район. В 2024 году его доля в общем валовом сборе составила 47,9%.За ним следуют Среднеахтубинский и Быковский.

Фото V102.RU (архив)