«Останемся без картошки»: в Котово поселок 10 дней выживает без воды

В Котово Волгоградской области целый микрорайон уже десятый день остается без воды. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, ресурс исчез в Серено еще 25 мая. А в некоторых домовладениях проблемы с водой стали возникать раньше, около двух недель назад. С этих пор люди вынуждены добывать питьевую воду в родниках и тратить немалые средства на покупные «баклашки». При этом в частном секторе фактически остановлен полив и на глазах у жителей засыхает высаженная картошка, рассада помидоров и огурцов. Хотя городские власти и организовали подвоз технической воды, однако несколькими ведрами полить огороды и напоить скотину тем жителям, у кого нет колодцев, невозможно. Тем временем в регионе сейчас стоит очень жаркая погода, и без живительной влаги люди могут остаться без урожая.