Общество

«Останемся без картошки»: в Котово поселок 10 дней выживает без воды

Общество 03.06.2025 13:54
0
03.06.2025 13:54


В Котово Волгоградской области целый микрорайон уже десятый день остается без воды. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, ресурс исчез в Серено еще 25 мая. А в некоторых домовладениях проблемы с водой стали возникать раньше, около двух недель назад.  С этих пор люди вынуждены добывать питьевую воду в родниках и тратить немалые средства на покупные «баклашки». При этом в частном секторе фактически остановлен полив и на глазах у жителей засыхает высаженная картошка, рассада помидоров и огурцов. Хотя городские власти и организовали подвоз технической воды, однако несколькими ведрами полить огороды и напоить скотину тем жителям, у кого нет колодцев,  невозможно. Тем временем в регионе сейчас стоит очень жаркая погода, и без живительной влаги люди могут остаться без урожая. 

Причиной обезвоживания целого микрорайона стали очередные проблемы в сфере ЖКХ «города коммунальных катастроф». 25 мая в городе была зафиксирована первая авария на внутригородском водоводе на улице Чапаева. После замены более 200 метров произошли еще несколько порывов. По словам местных жителей, ссылающихся на рабочих, после запуска воды стали рваться участки старой трубы, которая, по свидетельствам сотрудников, «дырявая, как решето».

Пока шли ремонтные работы, без ресурса периодически оставались детский сад, центральная районная больница, психоневрологический интернат, а также жилые дома и другие учреждения. Жители многоэтажек также сообщали о постоянных перебоях с водой, которая все эти дни то исчезала, то текла еле-еле видной струйкой. 


Сегодня, 3 июня, в Котово произошел новый порыв на улице Чернышевского. При этом котовчане сообщают о заливаемой водой дороге в центре города. 

Напомним, в Котово после получения областного финансирования удалось заменить часть водовода, идущего от Филино. Однако капитального ремонта требуют и городские сети. 

Фото Единого портала ЖКХ Котово и Котовского района t.me и Общественный контроль города Котово

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.06.2025 16:57
Общество 03.06.2025 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 16:44
Общество 03.06.2025 16:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.06.2025 14:15
Общество 03.06.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 13:29
Общество 03.06.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 13:09
Общество 03.06.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:35
Общество 03.06.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:32
Общество 03.06.2025 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:27
Общество 03.06.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:22
Общество 03.06.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:19
Общество 03.06.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:59
Общество 03.06.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:37
Общество 03.06.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:35
Общество 03.06.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:13 Реклама
Общество 03.06.2025 11:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.06.2025 10:55
Общество 03.06.2025 10:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:57
Андрей Бочаров представил нового руководителя Арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:48
Под Волгоградом пьяному лодочнику грозит до 5 лет колонии за утонувшего пассажираСмотреть фотографии
16:44
Волгоградцев будут штрафовать за незаконный полив грядокСмотреть фотографии
15:22
Туристка может задержаться в Волгограде на десяток лет из-за партии экстазиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
В Волгограде танцы со стрельбой обернулись для кавказцев тюремными срокамиСмотреть фотографии
14:43
«Красный октябрь» трудоустраивает школьников на время летних каникулСмотреть фотографии
14:15
Один пляж на весь город: в МЧС рассказали о подготовке Волгограда к купальному сезонуСмотреть фотографии
13:54
«Останемся без картошки»: в Котово поселок 10 дней выживает без водыСмотреть фотографии
13:29
В Урюпинске прощаются с погибшим стрелком-санитаром Вячеславом ОреховымСмотреть фотографии
13:09
Молодой врач спас в Волгограде дальнобойщика с разрывом пищеводаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде и области в мае пропали 52 человекаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградские волонтеры подарили праздник детям Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
12:27
Держим марку? В Волгограде депутаты потратят миллион на зонты, ежедневники и ручкиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области собрали рекордный урожай овощейСмотреть фотографии
12:19
Участники СВО с передовой выйдут на связь с волгоградцамиСмотреть фотографии
11:59
Андрей Бочаров наградил волгоградских доноров и врачей-трансплантологовСмотреть фотографии
11:37
Дачному поселку под Волгоградом вернули свет после 5-дневного мракаСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде в ходе рейда поймали трех юных мотоциклистов без правСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Правильное питание и спорт стали главными героями фестиваля «Движения Первых»Смотреть фотографии
11:10
Под Волгоградом водитель самосвала погиб при погрузке грунтаСмотреть фотографии
10:55
В хуторе под Волгоградом обнаружили коров с опасным вирусомСмотреть фотографии
10:43
Волгоградца арестовали на 10 суток за дебош на Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде подрядчик вместо новых подсунул старые рельсы и шпалыСмотреть фотографии
10:11
Минтранс запретит использовать дешёвые ремни и держатели для перевозки детейСмотреть фотографии
09:59
В МВД предупредили волгоградцев о новой мошеннической схемеСмотреть фотографии
09:32
Пьяный байкер без прав на ходу потерял пассажирку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
В Михайловке Волгоградской области новым начальником полиции стал подполковник МалаховСмотреть фотографии
08:38
Волгоградец натравил стаффа на сделавшего ему замечание соседаСмотреть фотографии
08:17
Первый случай заражения КГЛ выявили волгоградские врачиСмотреть фотографии
07:46
«Пока с Красноармейского доедут – рассыпаются»: в Волгограде садоводы пожаловались на регулярные сходы автобусов № 122аСмотреть фотографии
 