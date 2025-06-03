«Останемся без картошки»: в Котово поселок 10 дней выживает без воды

В Котово Волгоградской области целый микрорайон уже десятый день остается без воды. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, ресурс исчез в Серено еще 25 мая. А в некоторых домовладениях проблемы с водой стали возникать раньше, около двух недель назад. С этих пор люди вынуждены добывать питьевую воду в родниках и тратить немалые средства на покупные «баклашки». При этом в частном секторе фактически остановлен полив и на глазах у жителей засыхает высаженная картошка, рассада помидоров и огурцов. Хотя городские власти и организовали подвоз технической воды, однако несколькими ведрами полить огороды и напоить скотину тем жителям, у кого нет колодцев, невозможно. Тем временем в регионе сейчас стоит очень жаркая погода, и без живительной влаги люди могут остаться без урожая.
Причиной обезвоживания целого микрорайона стали очередные проблемы в сфере ЖКХ «города коммунальных катастроф». 25 мая в городе была зафиксирована первая авария на внутригородском водоводе на улице Чапаева. После замены более 200 метров произошли еще несколько порывов. По словам местных жителей, ссылающихся на рабочих, после запуска воды стали рваться участки старой трубы, которая, по свидетельствам сотрудников, «дырявая, как решето».
Пока шли ремонтные работы, без ресурса периодически оставались детский сад, центральная районная больница, психоневрологический интернат, а также жилые дома и другие учреждения. Жители многоэтажек также сообщали о постоянных перебоях с водой, которая все эти дни то исчезала, то текла еле-еле видной струйкой.
Сегодня, 3 июня, в Котово произошел новый порыв на улице Чернышевского. При этом котовчане сообщают о заливаемой водой дороге в центре города.
Напомним, в Котово после получения областного финансирования удалось заменить часть водовода, идущего от Филино. Однако капитального ремонта требуют и городские сети.
Фото Единого портала ЖКХ Котово и Котовского района t.me и Общественный контроль города Котово