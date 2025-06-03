В МВД предупредили волгоградцев о новой мошеннической схеме





Мошенники под видом работодателей предлагают россиянам заработать на наборе текстов с изображением. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию, денег жертвы не получают, вместо этого происходят списания средств с их банковских карт.

- Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображениями, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают «одноразовые» платежи и исчезают, - рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Также в ведомстве подчеркивают, что первое списание с карт злоумышленники объясняют случаями невыполнения заказов в срок и необходимостью покрыть расходы для будущего заказа.

Фото сгенерировано ИИ