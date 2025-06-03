



В городе Урюпинске Волгоградской области сегодня, 3 июня, проходит прощание с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Вячеславом Ореховым. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации района, военнослужащий заключил контракт с Минобороны РФ в 2024 году.

Вячеслав родился в Красноармейском районе Саратовской области, где окончил школу. Прошёл срочную службу в Чеченской республике.

Погиб боец на Луганском направлении при выполнении боевого задания. Ему было всего 42 года. У Вячеслава остались жена и дочь.

- Урюпинцы скорбят по поводу гибели Вячеслава и выражают искренние соболезнования его родным и близким. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, - гласит некролог администрации.

Фото: администрация Урюпинского района