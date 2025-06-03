В Волгограде в ходе рейда поймали трех юных мотоциклистов без прав





В Кировском районе Волгограда полиция провела массовый рейд в целях пресечения нарушений ПДД. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, в результате профилактических мероприятий инспекторы поймали шесть нарушителей без прав, в том числе троих подростков на мопедах.





– От управления водители отстранены, транспорт помещен на специализированную стоянку. Несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста и не имеющие водительского удостоверения, привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, который предусматривает штраф в сумме до 15 тысяч рублей, – рассказали в Главке полиции.

Родители юных байкеров за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ

Иные владельцы мототехники, не имеющие прав, также были привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 30 тысяч рублей.

– Кроме этого, выявлен водитель, отказавшийся от прохождения всех видов освидетельствования. В отношении еще 8 водителей составлены протоколы и выданы требования об устранении причин нарушения – «тонировки». Также выявлены факты управления незарегистрированным транспортом, с техническими неисправностями, и другие нарушения, – добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области