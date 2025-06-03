Общество 03.06.2025 09:19
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03.06.2025 09:19
В Михайловке Волгоградской области назначен новый начальник отдела МВД. Им стал Александр Малахов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Призыв».
Личному составу полиции муниципального округа новый руководитель был представлен накануне, 2 июня, заместителем начальника главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Вадимом Леншиным.
Александр Васильевич Малахов приступил к службе в органах внутренних дел в 1999 году на должности оперуполномоченного отделения экономической безопасности ОВД Серафимовичского района. С 2007 по 2014 годы он занимал должности заместителя начальника отдела. В феврале 2014 года возглавил отдел МВД России по Новоаннинскому району.
До этого назначения он занимал должность заместителя начальника отдела МВД России – начальника полиции межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский».
Ранее отдел полиции Михайловки возглавлял подполковник Михаил Еременко. Однако михайловская полиция минувшей зимой оказалась в центре скандала после самоубийства фермера Алексея Парамонова, после чего последовали отставки, в том числе, в вышестоящем руководстве главка.
Фото газеты «Призыв»
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