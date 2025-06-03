Общество

Волгоградские волонтеры подарили праздник детям Тракторозаводского района

Общество 03.06.2025 12:32
0
03.06.2025 12:32


В честь Дня защиты детей праздник «Игры нашего двора» организовали для маленьких жителей Тракторозаводского района волонтеры Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ. 
В этом году юных гостей ждали любимые забавы: гигантская скакалка, разноцветные мыльные пузыри, цветные мелки, а также увлекательные мастер-классы – аквагрим и роспись гипсовых фигурок. Аквагрим пользовался невероятной популярностью – к волонтерам выстроилась длинная вереница ребят, мечтающих о ярких рисунках на лице. Не меньший восторг вызвал мастер-класс по росписи гипсовых фигурок, которые волонтеры подготовили сами, отлив их заранее из гипса. Одним из запоминающихся моментов праздника стал также запуск воздушных змеев!

«Мне больше всего понравилось прыгать через скакалку вместе с другими ребятами. Было весело, а потом мне еще подарили мыльные пузыри!» — поделилась впечатлениями восьмилетняя Маша, а десятилетний Кирилл рассказал, что остался в восторге от запуска воздушного змея: «Я первый раз в жизни запускал воздушного змея! Это так круто – держать его и смотреть, как он летит!».

Праздник подарил всем участникам отличное настроение. Родители радовались не меньше самих детей и вспоминали свое детство: 
– Спасибо волонтерам за этот душевный праздник! – поблагодарила Анна, мама двоих детей. – Как здорово, что они возвращают детям игры нашего детства. Замечательно, что дети увидели, как можно весело проводить время и без гаджетов.
Праздник получился по-настоящему увлекательным – со смехом, играми и морем положительных эмоций. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.06.2025 13:29
Общество 03.06.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 13:09
Общество 03.06.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:35
Общество 03.06.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:27
Общество 03.06.2025 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:22
Общество 03.06.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 12:19
Общество 03.06.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:59
Общество 03.06.2025 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:37
Общество 03.06.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:35
Общество 03.06.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 11:13 Реклама
Общество 03.06.2025 11:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.06.2025 10:55
Общество 03.06.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 10:11
Общество 03.06.2025 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 09:59
Общество 03.06.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 09:19
Общество 03.06.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.06.2025 08:17
Общество 03.06.2025 08:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
В Урюпинске прощаются с погибшим стрелком-санитаром Вячеславом ОреховымСмотреть фотографии
13:09
Молодой врач спас в Волгограде дальнобойщика с разрывом пищеводаСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде и области в мае пропали 52 человекаСмотреть фотографии
12:32
Волгоградские волонтеры подарили праздник детям Тракторозаводского районаСмотреть фотографии
12:27
Держим марку? В Волгограде депутаты потратят миллион на зонты, ежедневники и ручкиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области собрали рекордный урожай овощейСмотреть фотографии
12:19
Участники СВО с передовой выйдут на связь с волгоградцамиСмотреть фотографии
11:59
Андрей Бочаров наградил волгоградских доноров и врачей-трансплантологовСмотреть фотографии
11:37
Дачному поселку под Волгоградом вернули свет после 5-дневного мракаСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде в ходе рейда поймали трех юных мотоциклистов без правСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Правильное питание и спорт стали главными героями фестиваля «Движения Первых»Смотреть фотографии
11:10
Под Волгоградом водитель самосвала погиб при погрузке грунтаСмотреть фотографии
10:55
В хуторе под Волгоградом обнаружили коров с опасным вирусомСмотреть фотографии
10:43
Волгоградца арестовали на 10 суток за дебош на Центральной набережнойСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде подрядчик вместо новых подсунул старые рельсы и шпалыСмотреть фотографии
10:11
Минтранс запретит использовать дешёвые ремни и держатели для перевозки детейСмотреть фотографии
09:59
В МВД предупредили волгоградцев о новой мошеннической схемеСмотреть фотографии
09:32
Пьяный байкер без прав на ходу потерял пассажирку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:19
В Михайловке Волгоградской области новым начальником полиции стал подполковник МалаховСмотреть фотографии
08:38
Волгоградец натравил стаффа на сделавшего ему замечание соседаСмотреть фотографии
08:17
Первый случай заражения КГЛ выявили волгоградские врачиСмотреть фотографии
07:46
«Пока с Красноармейского доедут – рассыпаются»: в Волгограде садоводы пожаловались на регулярные сходы автобусов № 122аСмотреть фотографии
05:54
Обжигающий ветер и до +34 в тени спрогнозировали синоптики ВолгоградаСмотреть фотографии
21:10
149 детей «из пробирки» родились за пять месяцев в Волгограде и областиСмотреть фотографии
20:35
Облздрав назначил нового главврача стоматологии в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:05
Скелет у дороги: на обочине трассы под Волгоградом нашли умершего год назад человекаСмотреть фотографии
19:41
УК лишили права управления МКД в Волгограде, Волжском и КалачеСмотреть фотографии
19:13
В ерики Волго-Ахтубинской поймы обещают дать 1,9 млн кубометров водыСмотреть фотографии
18:53
В Волжском заработает паром через Ахтубу после восстановления уровня водыСмотреть фотографии
18:10
Фура с щебнем перевернулась и перекрыла полосу на трассе Р-22 под ВолгоградомСмотреть фотографии
 