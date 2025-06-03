Общество 03.06.2025 12:32
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03.06.2025 12:32
В честь Дня защиты детей праздник «Игры нашего двора» организовали для маленьких жителей Тракторозаводского района волонтеры Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ.
В этом году юных гостей ждали любимые забавы: гигантская скакалка, разноцветные мыльные пузыри, цветные мелки, а также увлекательные мастер-классы – аквагрим и роспись гипсовых фигурок. Аквагрим пользовался невероятной популярностью – к волонтерам выстроилась длинная вереница ребят, мечтающих о ярких рисунках на лице. Не меньший восторг вызвал мастер-класс по росписи гипсовых фигурок, которые волонтеры подготовили сами, отлив их заранее из гипса. Одним из запоминающихся моментов праздника стал также запуск воздушных змеев!
«Мне больше всего понравилось прыгать через скакалку вместе с другими ребятами. Было весело, а потом мне еще подарили мыльные пузыри!» — поделилась впечатлениями восьмилетняя Маша, а десятилетний Кирилл рассказал, что остался в восторге от запуска воздушного змея: «Я первый раз в жизни запускал воздушного змея! Это так круто – держать его и смотреть, как он летит!».
Праздник подарил всем участникам отличное настроение. Родители радовались не меньше самих детей и вспоминали свое детство:
– Спасибо волонтерам за этот душевный праздник! – поблагодарила Анна, мама двоих детей. – Как здорово, что они возвращают детям игры нашего детства. Замечательно, что дети увидели, как можно весело проводить время и без гаджетов.
Праздник получился по-настоящему увлекательным – со смехом, играми и морем положительных эмоций.
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