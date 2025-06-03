В Волгоградской области водитель мотоцикла собрал «комбо» нарушений, а в завершении своего путешествия на ходу потерял пассажирку. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД в Волгоградской области, дорожное происшествие случилось накануне вечером в Еланском районе на 69 км автодороги «Жирновск-Вешенская».

- Водитель, не имеющий права управления, в состоянии алкогольного опьянения, управляя не зарегистрированным в установленном порядке мотоциклом, нарушил правила перевозки людей, в результате чего произошло падение пассажирки, - сообщили в Главке.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.