Экономика

Волгоградстат вычислил продукт-рекордсмен по подорожанию

Экономика 17.04.2025 08:40
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17.04.2025 08:40


Картофель рекордно подорожал в Волгоградской области за минувшую неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, рост стоимости составил почти 9% - (86,19 рубля за килограмм).
Увеличились цены и на другие овощи. Капуста стала дороже на 6,65% (57,06 рубля за кг), лук – почти на 6% (54,66 рубля), свекла – на 4,99% (55,49).
А вот огурцы стали дешевле на 8% - 180,42 рубля за кг.
Перед Пасхой в регионе чуть подешевели яйца – на 0,6%. Теперь десяток яиц стоит в среднем 96,84 рубля. Пшено подешевело на 1% - 44,8 рубля. Сливочное масло также убавило в цене примерно 1% - 1050,3 рубля. Стоимость творога, который используют для изготовления пасхальной выпечки, осталась на прежнем уровне – 410,51 рубля.
За неделю вновь выросли цены на молоко – пастеризованное подорожало на 0,45% (92,55 рубля), а ультрапастеризованное – на 0,49% (100,49 рубля).


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