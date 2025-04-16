Расследования

Прокурор может стать свидетелем защиты в деле Ивана Геля

Расследования 16.04.2025 17:35
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16.04.2025 17:35


В Иловлинском районном суде Волгоградской области продолжилось заседание по делу Ивана Геля, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекших смерть человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, на суде выступил бывший руководитель одного из подразделений пожарной части Алексей Никитин, который на стадии следствия рассказал любопытные подробности процессов тушения пожаров и роли главы Иловлинского района.
- Алексей Никитин, когда общался со следователем, в принципе, подтвердил то, о чем уже заявили некоторые свидетели. В частности, он рассказал о постоянном участии сотрудников администрации в тушении ландшафтных пожаров, об отсутствии у них необходимой экипировки и о том, что Иван Гель нередко вмешивался в процесс руководства тушения пожаров, из-за чего у него со свидетелем возникали разногласия, - рассказал собеседник информагентства. 
К слову, один из таких споров случился у свидетеля Никитина с Гелем 27 августа, то есть буквально за день до гибели Александра Переярина.
- Свидетель рассказывал следователю, что в тот день он встретился с ним при тушении ландшафтного пожара в станице Качалинская и снова повздорил по поводу того, что Иван Гель пытался командовать пожарными. Однако, когда эти показания зачитывались на суде, в связи с тем, что свидетель, как и многие другие, о некоторых моментах «запамятовал», впервые за все время процесса Иван Гель решил дать пояснения. В частности, он заявил, что никак не мог встретиться с Никитиным в это время около Качалинской, так как в тот момент он был в другом месте – в станице Новогригорьевская. И якобы его там видел прокурор района «Федор Гаджимурадович», который мог бы это подтвердить, по словам Ивана Геля. Федор Гаджимурадович Жакин – это действующий прокурор Иловлинского района, - продолжил источник. 
Теперь на процессе можно ожидать интересного поворота. Прокурор района, то есть сторона обвинения, может выступить на стороне защиты подсудимого, если адвокат Ивана Геля подаст соответствующее ходатайство. 
Напомним, следствие считает, что незаконные действия главы Иловлинского района привели к гибели начальника отдела ГО и ЧС Александра Переярина, который погиб в конце августа 2022 года при тушении ландшафтного пожара. Чиновник, как выяснилось, нередко отправлял своих подчиненных на борьбу с пожарами при том, что у них не было обязательной для этого экипировки и средств тушения. Однако защита главы района, который продолжает руководить муниципалитетом, пытается убедить суд, что сотрудники администрации тушили пожары добровольно и по собственному желанию.
Редакция следит за развитием событий. 

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