Вопросы свидетелям задала и сторона защиты. В частности, председатель контрольно-счетной палаты Иловлинского района Сергей Насонов, который тоже принимал участие в тушении того пожара, где погиб Александр Переярин, подтвердил, что видел в тот трагический день на месте возгорания других работников районной администрации и Ивана Геля. Однако подчеркнул, что сотрудники выехали на тушение пожара добровольно, так сказать, по велению гражданской совести. При этом он признался, что на предыдущих местах работы – в суде и в налоговой инспекции, где он ранее трудился, он не занимался тушением пожаров. То есть, можно сказать, его гражданская совесть и желание тушить пожары проснулись у него лишь во время работы в администрации Иловли.