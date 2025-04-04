Расследования 04.04.2025 10:30
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04.04.2025 10:30
На судебном процессе по делу главы Иловлинского района Ивана Геля, которое состоялось накануне, 3 апреля, снова опросили трех действующих сотрудников районной администрации, ранее фактически отказавшихся от показаний, данных на стадии следствия. Как сообщает ИА «Высота 102», по ВКС на суде выступил и следователь, который ранее опрашивал подчиненных подсудимого главы района.
– Когда сотрудники районной администрации давали показания следователю во время расследования, они подписывали протокол добровольно, при этом зафиксированы вопросы о состоянии их здоровья в момент дачи показаний. Никаких замечаний, претензий и жалоб на здоровье они на тот момент не высказали, со всем были согласны. Однако потом на суде в присутствии своего непосредственного начальника они повели себя по-другому и по факту отказались от своих слов. Наверное, причина такого поведения сотрудников администрации вполне понятна, – пояснил собеседник информагентства.
Интересно, что внятно объяснить такой резкий поворот в своих показаниях подчиненные Ивана Геля на суде не смогли.
– Один сказал, что у него будто бы нога болела, когда беседовал со следователем, другой вообще никак не мог это объяснить. Глава района, который находился в зале, на этот раз не подбадривал своих сотрудников фразами типа «не бойся», которые он ранее произносил во время выступлений своих подчиненных на суде, – продолжил собеседник.
Вопросы свидетелям задала и сторона защиты. В частности, председатель контрольно-счетной палаты Иловлинского района Сергей Насонов, который тоже принимал участие в тушении того пожара, где погиб Александр Переярин, подтвердил, что видел в тот трагический день на месте возгорания других работников районной администрации и Ивана Геля. Однако подчеркнул, что сотрудники выехали на тушение пожара добровольно, так сказать, по велению гражданской совести. При этом он признался, что на предыдущих местах работы – в суде и в налоговой инспекции, где он ранее трудился, он не занимался тушением пожаров. То есть, можно сказать, его гражданская совесть и желание тушить пожары проснулись у него лишь во время работы в администрации Иловли.
Напомним, суд над главой Иловлинского района Иваном Гелем начался в начале февраля. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, которые выразились в том, что он послал на тушение ландшафтного пожара, произошедшего 28 августа 2022 года на территории района, сотрудников администрации, в чьи обязанности это не входило. К тому же у его подчиненных не было для этого необходимых средств и техники. В итоге жертвой пожара стал начальник отдела ГО и ЧС Александр Переярин, а трое других выжили только благодаря тому, что их вывел из огненной ловушки местный фермер Александр Канунов.
На судебном процессе уже выступили свидетели, как действующие сотрудники, так и бывшие. При этом нынешние подчиненные Ивана Геля, как это видно по последним заседаниям, не подтверждают свои слова и показания, данные на этапе расследования.
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