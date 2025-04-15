Расследования

В Камышине рецидивист идет под суд за две попытки изнасилования

Расследования 15.04.2025 09:27
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15.04.2025 09:27


В Волгоградской области перед судом предстанет рецидивист, который дважды пытался изнасиловать женщин в Камышине, но они сумели отбиться от него. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, мужчина обвиняется в двух эпизодах покушения на изнасилование, соединенное с угрозой убийством.

По данным следствия, фигурант уголовного дела совершил первое преступление через два месяца после освобождения из мест лишения свободы, где он пробыл в общей сложности 26 лет. 19 октября 2024 года он выследил 18-летнюю девушку и напал на нее, когда она зашла в подъезд. Рецидивист пытался ее изнасиловать, угрожая убийством. Однако девушка оказала сопротивление - она громко кричала, что испугало злоумышленника. Он сбежал, а девушка обратилась в правоохранительные органы. Его личность удалось быстро установить, изучив камеры видеонаблюдения. Насильника задержали.

В ходе расследования был установлен еще один аналогичный эпизод, который произошел 21 октября 2024 года. Тогда фигурант решил познакомиться на улице с женщиной, которая шла на работу. Получив отказ, он набросил на шею незнакомки веревку и стал душить. Он угрожал убить ее, если она не вступит с ним в половую связь. Однако женщине удалось вырваться и убежать.

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