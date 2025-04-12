Денег нет на молоко?: мамы из Михайловки отстояли детский сад от закрытия





Жители Михайловки Волгоградской области отстояли детский сад, который хотели закрыть чиновники. Как сообщает ИА «Высота 102», слухи о том, что детский сад «Ручеек», расположенный на улице Пролетарская, останавливает набор детей, появились еще в начале марта. Однако на прямые вопросы жителей, связано ли это с планами чиновников закрыть дошкольное учреждение, руководство детсада отвечало уклончиво. Но через некоторое время подозрения родителей подтвердились. Жители Михайловки Волгоградской области отстояли детский сад, который хотели закрыть чиновники. Как сообщает ИА «Высота 102», слухи о том, что детский сад «Ручеек», расположенный на улице Пролетарская, останавливает набор детей, появились еще в начале марта. Однако на прямые вопросы жителей, связано ли это с планами чиновников закрыть дошкольное учреждение, руководство детсада отвечало уклончиво. Но через некоторое время подозрения родителей подтвердились.

Редакция ИА «Высота 102» направила запрос руководству муниципального округа с просьбой пояснить судьбу детсада «Ручеек», а также причину образования бюджетных долгов муниципалитета в сфере дошкольного образования. Редакция ИА «Высота 102» направила запрос руководству муниципального округа с просьбой пояснить судьбу детсада «Ручеек», а также причину образования бюджетных долгов муниципалитета в сфере дошкольного образования.

Коллаж V102.RU



рассказала многодетная мама Таисия Забазнова, руководитель ТОС «Лидер-2».Родители дошкольников были в шоке. Детский сад, в который предлагали перевести малышей, располагается в достаточном отдалении от территории ТОС. Одиноким мамочкам, не имеющим собственного транспорта, пришлось бы тратиться на дорогу, чтобы туда добраться. По сути, детей лишали дошкольного учреждения в шаговой доступности от домов.Возмущенные родители записали видеообращение к городским властям. Также михайловцы обратились за помощью в СК РФ. Жители обратили внимание на то, что действия чиновников идут вразрез с политикой государства, направленной на поддержку семей с детьми, демографии и повышение рождаемости.продолжают жители.Хотя жители были готовы к длительной борьбе за детский сад, городские власти вдруг передумали закрывать «Ручеек» и на днях снова возобновили прием малышей. Однако жители подозревают, что чиновники снова могут резко передумать и уже поставят родителей перед фактом.Между тем, попытки чиновников закрыть «Ручеек» могут быть связаны с финансовыми проблемами, которые испытывают дошкольные учреждения города. «Ручеек», как и другие детсады, входит в структуру муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Лукоморье». Согласно картотеке арбитражного суда Волгоградской области, в этом году с исками о взыскании долгов в учреждения обратились несколько организаций. В частности, руководство МБДОУ задолжало молсыркомбинату «Волжский» около 5,6 (!) миллиона рублей за поставленное в 2024 году молоко. ООО «Михайловский тепловые сети» требует с учреждения еще почти 4 миллиона рублей, так как детские сады не оплачивают счета за отопление. Арбитражный суд уже удовлетворил иск одной медицинской клиники, которая требовала оплату в размере около 600 тысяч рублей за проведенные еще в июне 2024 года медосмотры сотрудников. При этом, как следует из материалов арбитражного суда, руководство сети детских садов Михайловки объясняет сложившуюся ситуацию «тяжелым материальным положением».Напомним, недавно в Михайловке сменилось руководство. Вместо покинувшего пост главы Александра Тюрина и.о. руководителя муниципального округа стала его заместитель Ольга Дьякова. В настоящее время в Михайловке проходит конкурс на нового главу округа. А недавно власти Михайловки запросили у коммерческих банков кредит в размере 65 миллионов рублей на погашение дефицита бюджета.