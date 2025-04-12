Расследования

Денег нет на молоко?: мамы из Михайловки отстояли детский сад от закрытия

Расследования 12.04.2025 19:04
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12.04.2025 19:04


Жители Михайловки Волгоградской области отстояли детский сад, который хотели закрыть чиновники. Как сообщает ИА «Высота 102», слухи о том, что детский сад «Ручеек»,   расположенный на улице Пролетарская, останавливает набор детей, появились еще в начале марта. Однако на прямые вопросы жителей, связано ли это с планами чиновников закрыть дошкольное учреждение, руководство детсада отвечало уклончиво. Но через некоторое время подозрения родителей подтвердились.
- Нам заявили, что наш детский сад закрывают якобы из-за несоответствия неким санитарным нормам, - рассказала многодетная мама Таисия  Забазнова, руководитель ТОС «Лидер-2». – Когда мы спросили, что именно не соответствует СанПиН, никакой конкретики в ответ мы не получили. Потом появилась другая версия – что якобы у нас мало детей, поэтому дошкольников переведут в другой детсад.
Родители дошкольников были в шоке. Детский сад, в который предлагали перевести малышей, располагается в достаточном отдалении от территории ТОС. Одиноким мамочкам, не имеющим собственного транспорта, пришлось бы тратиться на дорогу, чтобы туда добраться. По сути, детей лишали дошкольного учреждения в шаговой доступности от домов.
Возмущенные родители записали видеообращение к городским властям. Также михайловцы обратились за помощью в СК РФ. Жители обратили внимание на то, что действия чиновников идут вразрез с политикой государства, направленной на поддержку семей с детьми, демографии и повышение рождаемости.
- Это неправда, что у нас мало детей. А недобор малышей произошел потому, что руководство само же и остановило набор. У нас еще две женщины ждут малышей, кроме того, мамочки, которые пока сидят дома с детьми, в любой момент могут выйти на работу. А их лишили возможности водить детей в ближайший детсад, - продолжают жители.
Хотя жители были готовы к длительной борьбе за детский сад, городские власти вдруг передумали закрывать «Ручеек» и на днях снова возобновили прием малышей. Однако жители подозревают, что чиновники снова могут резко передумать и уже поставят родителей перед фактом.
Между тем, попытки чиновников закрыть «Ручеек» могут быть связаны с финансовыми проблемами, которые испытывают дошкольные учреждения города. «Ручеек», как и другие детсады, входит в структуру муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Лукоморье». Согласно картотеке  арбитражного суда Волгоградской области, в этом году с исками о взыскании долгов в учреждения обратились несколько организаций. В частности, руководство МБДОУ задолжало молсыркомбинату «Волжский» около 5,6 (!) миллиона рублей за поставленное в 2024 году молоко. ООО «Михайловский тепловые сети» требует с учреждения еще почти 4 миллиона рублей, так как детские сады не оплачивают счета за отопление. Арбитражный суд уже удовлетворил иск одной медицинской клиники, которая требовала оплату в размере около 600 тысяч рублей за проведенные еще в июне 2024 года медосмотры сотрудников. При этом, как следует из материалов арбитражного суда, руководство сети детских садов Михайловки объясняет сложившуюся ситуацию «тяжелым материальным положением».
Напомним, недавно в Михайловке сменилось руководство. Вместо покинувшего пост главы Александра Тюрина и.о. руководителя муниципального округа стала его заместитель Ольга Дьякова. В настоящее время в Михайловке проходит конкурс на нового главу округа. А недавно власти Михайловки запросили у коммерческих банков кредит в размере 65 миллионов рублей на погашение дефицита бюджета.
Редакция ИА «Высота 102» направила запрос руководству муниципального округа с просьбой пояснить судьбу детсада «Ручеек», а также причину образования бюджетных долгов муниципалитета в сфере дошкольного образования.
Коллаж V102.RU

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