Денег нет на молоко?: мамы из Михайловки отстояли детский сад от закрытия

Родители дошкольников были в шоке. Детский сад, в который предлагали перевести малышей, располагается в достаточном отдалении от территории ТОС. Одиноким мамочкам, не имеющим собственного транспорта, пришлось бы тратиться на дорогу, чтобы туда добраться. По сути, детей лишали дошкольного учреждения в шаговой доступности от домов.
Возмущенные родители записали видеообращение к городским властям. Также михайловцы обратились за помощью в СК РФ. Жители обратили внимание на то, что действия чиновников идут вразрез с политикой государства, направленной на поддержку семей с детьми, демографии и повышение рождаемости.
- Это неправда, что у нас мало детей. А недобор малышей произошел потому, что руководство само же и остановило набор. У нас еще две женщины ждут малышей, кроме того, мамочки, которые пока сидят дома с детьми, в любой момент могут выйти на работу. А их лишили возможности водить детей в ближайший детсад, - продолжают жители.
Хотя жители были готовы к длительной борьбе за детский сад, городские власти вдруг передумали закрывать «Ручеек» и на днях снова возобновили прием малышей. Однако жители подозревают, что чиновники снова могут резко передумать и уже поставят родителей перед фактом.
Между тем, попытки чиновников закрыть «Ручеек» могут быть связаны с финансовыми проблемами, которые испытывают дошкольные учреждения города. «Ручеек», как и другие детсады, входит в структуру муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Лукоморье». Согласно картотеке арбитражного суда Волгоградской области, в этом году с исками о взыскании долгов в учреждения обратились несколько организаций. В частности, руководство МБДОУ задолжало молсыркомбинату «Волжский» около 5,6 (!) миллиона рублей за поставленное в 2024 году молоко. ООО «Михайловский тепловые сети» требует с учреждения еще почти 4 миллиона рублей, так как детские сады не оплачивают счета за отопление. Арбитражный суд уже удовлетворил иск одной медицинской клиники, которая требовала оплату в размере около 600 тысяч рублей за проведенные еще в июне 2024 года медосмотры сотрудников. При этом, как следует из материалов арбитражного суда, руководство сети детских садов Михайловки объясняет сложившуюся ситуацию «тяжелым материальным положением».
Напомним, недавно в Михайловке сменилось руководство. Вместо покинувшего пост главы Александра Тюрина и.о. руководителя муниципального округа стала его заместитель Ольга Дьякова. В настоящее время в Михайловке проходит конкурс на нового главу округа. А недавно власти Михайловки запросили у коммерческих банков кредит в размере 65 миллионов рублей на погашение дефицита бюджета.