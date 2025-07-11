Волгоградский тренер Михаил Мысин вернулся в «Ротор»

Михаил Мысин сегодня, 11 июля, вошел в штаб наставника «Ротора» Дениса Бояринцева. По данным пресс-службы клуба, 46-летний специалист займет должность тренера-аналитика.
Мысин является уроженцем Волгограда и воспитанником «Ротора». Выступал за сине-голубых с 1997 по 2004 год, а также играл за волгоградскую команду в 2010 году. В 2017 году являлся старшим тренером «Ротора-2». С 2021 по 2022 года работал тренером-аналитиком в «Роторе». Михаил Викторович является мастером спорта России по футболу.
Фото: СК «Ротор» /vk.com