Спорт

Волгоградский тренер Михаил Мысин вернулся в «Ротор»

Спорт 11.07.2025 12:24
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11.07.2025 12:24


Михаил Мысин сегодня, 11 июля, вошел в штаб наставника «Ротора» Дениса Бояринцева. По данным пресс-службы клуба, 46-летний специалист займет должность тренера-аналитика.

Мысин является уроженцем Волгограда и воспитанником «Ротора». Выступал за сине-голубых с 1997 по 2004 год, а также играл за волгоградскую команду в 2010 году. В 2017 году являлся старшим тренером «Ротора-2». С 2021 по 2022 года работал тренером-аналитиком в «Роторе». Михаил Викторович является мастером спорта России по футболу.

Фото: СК «Ротор» /vk.com

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