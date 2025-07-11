Волгоградец Максим Храмцов перешел в «Ротор»

«Ротор» сегодня, 11 июля, заключил контракт с 23-летним Максимом Храмцовым. Как сообщает ИА «Высота 102», левый защитник переходит в волгоградский клуб из махачкалинского «Динамо».

Примечательно, что Храмцов – уроженец Волгограда. Футбольную карьеру начинал в «Краснодаре». Выступал за «Краснодар-2», откуда перешёл в «Балтику-БФУ».

В «Динамо» Махачкалы Максим Храмцов перешел в 2023 году и сыграл 30 матчей в составе этой команды. В Премьер Лиге сыграл 2 игры. В 2024 году был арендован «Тюменью».

В Первой Лиге сыграл 59 игр, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Всего в карьере у Максима 141 игра, 5 голов и 3 голевые передачи.

Фото: СК «Ротор»