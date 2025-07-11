Спорт

Волгоградец Максим Храмцов перешел в «Ротор»

Спорт 11.07.2025 15:03
0
11.07.2025 15:03


«Ротор» сегодня, 11 июля, заключил контракт с 23-летним Максимом Храмцовым. Как сообщает ИА «Высота 102», левый защитник переходит в волгоградский клуб из махачкалинского «Динамо». 

Примечательно, что Храмцов – уроженец Волгограда. Футбольную карьеру начинал в «Краснодаре». Выступал за «Краснодар-2», откуда перешёл в «Балтику-БФУ». 

В «Динамо» Махачкалы Максим Храмцов перешел в 2023 году и сыграл 30 матчей в составе этой команды. В Премьер Лиге сыграл 2 игры. В 2024 году был арендован «Тюменью».

В Первой Лиге сыграл 59 игр, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Всего в карьере у Максима 141 игра, 5 голов и 3 голевые передачи. 

Фото: СК «Ротор» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
11.07.2025 12:24
Спорт 11.07.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2025 08:55
Спорт 11.07.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2025 06:56
Спорт 11.07.2025 06:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.07.2025 13:46
Спорт 10.07.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2025 18:54
Спорт 09.07.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2025 12:52
Спорт 09.07.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2025 05:41
Спорт 09.07.2025 05:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2025 20:24
Спорт 08.07.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2025 16:45
Спорт 08.07.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.07.2025 21:04
Спорт 07.07.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.07.2025 17:06
Спорт 05.07.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.07.2025 07:01
Спорт 05.07.2025 07:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.07.2025 14:51
Спорт 04.07.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.07.2025 07:08
Спорт 04.07.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.07.2025 16:00
Спорт 03.07.2025 16:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
Машины всмятку: четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:29
Железные дороги принесли Волгоградской области почти миллиард за полгодаСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде потушили крупный пожар в заброшенном цехеСмотреть фотографии
16:32
Волгоградские дачники могут снизить расходы на воду в сезон поливаСмотреть фотографии
16:27
Путин: россияне за три года собрали 54 млрд рублей на поддержку СВОСмотреть фотографии
16:20
Огонь уничтожил дом трех семей в Октябрьском Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:05
Экс-главный инженер Концессий Лебедев ответит в суде за гибель людей на КНССмотреть фотографии
15:58
Попавшую в водоворот 12-летнюю школьницу нашли на дне Хопра водолазыСмотреть фотографии
15:30
Суд отправил волгоградку в СИЗО после издевательств над детьми бойца СВОСмотреть фотографии
15:17
«Красный октябрь» представил свои производственные возможности на «Иннопроме-2025»Смотреть фотографии
15:03
Волгоградец Максим Храмцов перешел в «Ротор»Смотреть фотографии
14:27
Очевидцы сообщили о скоплении расчетов МЧС на площади Центрального рынка в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
В Камышине участница ВОВ Раиса Дундукова отмечает 100-летиеСмотреть фотографии
14:05
Утомленные солнцем? МЧС просит волгоградцев не выходить на улицу до 16 часов из-за жарыСмотреть фотографии
13:37
Охота с ловчими птицами и легавыми откроется в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские оперативники задержали соучастника мошенников из МосквыСмотреть фотографии
13:17
Волгоградцы массово жалуются на сбой при оплате через СБПСмотреть фотографии
12:34
Водитель иномарки задавил дальнобойщика, чинившего фуру под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:24
Волгоградский тренер Михаил Мысин вернулся в «Ротор»Смотреть фотографии
12:16
Росводресурсы в период экстремальной жары увеличили сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:39
В Волгограде школьник получил удар током при падении с гаражаСмотреть фотографии
11:29
Отменен трамвай №12: в Волгограде стартовал новый этап реконструкции трамвайной линииСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде скоростной трамвай перестал ходить мимо Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом загорелось свыше 650 гектаров пшеницыСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области 12-летнюю девочку на Хопре поглотил водоворотСмотреть фотографии
10:35
Наезд иномарки на самокатчика в Волгограде засняли камеры наблюденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
На юге Волгограда с владельца канализации взыскали полмиллиона за лужу на дорогеСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области обнаружили целую партию подозрительной брынзыСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом ввели режим повышенной готовности после пожара в поселкеСмотреть фотографии
09:25
Двое пострадавших от выброса пара на заводе в Волжском находятся в реанимацииСмотреть фотографии
 