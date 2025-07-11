Волгоградские футболисты-колясочники завоевали бронзу на этапе чемпионата РФ 

В Ростове-на-Дону прошел предварительный этап чемпионата России по ПОДА-футболу на электроколясках. По данным РФС, команда «Пара Атлант» из Ленинска Волгоградской области в дивизионе «Юг» завоевала бронзовые медали соревнований.
В турнире приняли участие шесть коллективов из Волгоградской и Ростовской областей, Татарстана, Крыма и Сириуса. На старте состязаний «Пара Атлант» разошелся миром с «Сириусом» и уступил соперникам из татарстаской «Интегры». Затем волгоградские футболисты разгромили крымскую команду «Товарищ» со счетом 3:0 и поделили очки с еще одной дружиной из Татарстана - «Тимером». В заключительном поединке «Пара Атлант» обыграл оппонентов из «Донских Ястребов» с минимальным преимуществом — 1:0.
Отметим, турнир в качестве почетного гостя посетил тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.
Таким образом, волгоградцы по итогам этапа чемпионата страны с восемью очками стали третьими и завоевали бронзовые медали. С этим успехом «Пара Атлант» поздравил СК «Ротор» в своих клубных соцсетях.
Победителем дивизона «Юг» стал «Тимер», который благодаря данному успеху квалифицировался в финальный этап чемпионата России.
Фото: РФС /t.me