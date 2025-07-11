Спорт

Волгоградские футболисты-колясочники завоевали бронзу на этапе чемпионата РФ 

Спорт 11.07.2025 08:55
0
11.07.2025 08:55


В Ростове-на-Дону прошел предварительный этап чемпионата России по ПОДА-футболу на электроколясках. По данным РФС, команда «Пара Атлант» из Ленинска Волгоградской области в дивизионе «Юг» завоевала бронзовые медали соревнований. 

В турнире приняли участие шесть коллективов из Волгоградской и Ростовской областей, Татарстана, Крыма и Сириуса. На старте состязаний «Пара Атлант» разошелся миром с «Сириусом» и уступил соперникам из татарстаской «Интегры». Затем волгоградские футболисты разгромили крымскую команду «Товарищ» со счетом 3:0 и поделили очки с еще одной дружиной из Татарстана - «Тимером». В заключительном поединке «Пара Атлант» обыграл оппонентов из «Донских Ястребов» с минимальным преимуществом — 1:0.

Отметим, турнир в качестве почетного гостя посетил тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.

Таким образом, волгоградцы по итогам этапа чемпионата страны с восемью очками стали третьими и завоевали бронзовые медали. С этим успехом «Пара Атлант» поздравил СК «Ротор» в своих клубных соцсетях.

Победителем дивизона «Юг» стал «Тимер», который благодаря данному успеху квалифицировался в финальный этап чемпионата России.

Фото: РФС /t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
11.07.2025 06:56
Спорт 11.07.2025 06:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.07.2025 13:46
Спорт 10.07.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2025 18:54
Спорт 09.07.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2025 12:52
Спорт 09.07.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2025 05:41
Спорт 09.07.2025 05:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2025 20:24
Спорт 08.07.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2025 16:45
Спорт 08.07.2025 16:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.07.2025 21:04
Спорт 07.07.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.07.2025 17:06
Спорт 05.07.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.07.2025 07:01
Спорт 05.07.2025 07:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.07.2025 14:51
Спорт 04.07.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.07.2025 07:08
Спорт 04.07.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.07.2025 16:00
Спорт 03.07.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 19:32
Спорт 02.07.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 19:00
Спорт 02.07.2025 19:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:58
В Волгограде скоростной трамвай перестал ходить мимо Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:50
Под Волгоградом загорелось свыше 650 гектаров пшеницыСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области 12-летнюю девочку на Хопре поглотил водоворотСмотреть фотографии
10:35
Наезд иномарки на самокатчика в Волгограде засняли камеры наблюденияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
На юге Волгограда с владельца канализации взыскали полмиллиона за лужу на дорогеСмотреть фотографии
10:06
В Волгоградской области обнаружили целую партию подозрительной брынзыСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом ввели режим повышенной готовности после пожара в поселкеСмотреть фотографии
09:25
Двое пострадавших от выброса пара на заводе в Волжском находятся в реанимацииСмотреть фотографии
09:23
Под Волгоградом поезд наехал на двухлетнего малышаСмотреть фотографии
08:55
Волгоградские футболисты-колясочники завоевали бронзу на этапе чемпионата РФ Смотреть фотографии
07:53
В Волгограде подрядчика-«двоечника» выгнали из школы № 89Смотреть фотографии
07:17
«Напал исподтишка и выбил зуб»: в Камышине ищут очевидцев конфликта подростков на пляжеСмотреть фотографии
06:56
Волгоград станет площадкой для проведения чемпионата РФ по сквошуСмотреть фотографии
06:39
На Волге увесистый сазан пытался «угнать» удочку у рыбаковСмотреть фотографииCмотреть видео
21:33
Нерадивую 20-летнюю мать в Волжском лишат прав на двух малышейСмотреть фотографии
21:04
Первая - есть! Смотрим, как в ЦПКиО Волгограда строят «мертвые петли» на экстрим-горкахСмотреть фотографии
20:05
В волгоградском аэропорту начались задержки рейсов из-за ограничений в МосквеСмотреть фотографии
19:18
Опасный пожар на окраине поселка под Волгоградом удалось остановитьСмотреть фотографии
18:52
«Сгорел дом и хозпростройки»: под Волгоградом от огня отбивают поселок ОктябрьскийСмотреть фотографииCмотреть видео
18:21
Три поезда задержаны под Волгоградом из-за пожараСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде в очередной раз остановлены трамваи несчастливого маршрута №12Смотреть фотографии
17:34
Подозреваемый в получении взятки волгоградский арбитр Головко отправлен под домашний арестСмотреть фотографии
17:31
Пострадавшие от разгерметизации паропровода на ВТЗ перевезены в ВолгоградСмотреть фотографии
17:12
Один человек погиб и четверо пострадали в результате ЧП на заводе в ВолжскомСмотреть фотографии
16:52
В Волгограде «Лада» протаранила патрульный автомобиль на ул. ШтеменкоСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде трамвай №11 сошел с рельсовСмотреть фотографии
16:32
Волгоградские трассы спасают от пекла поливочные машиныСмотреть фотографии
15:30
Жители Дубовки четвертые сутки живут без воды в 40-градусную жаруСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде врачи СМП №25 борются за жизнь водителя сгоревшего кранаСмотреть фотографии
14:57
В Камышине обрушился гараж после взрыва газового баллона, есть пострадавшиеСмотреть фотографииCмотреть видео
 