Спорт

РФС 10 июля решит судьбу «Торпедо» после задержания арбитра

Спорт 09.07.2025 12:52
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09.07.2025 12:52


Контрольно-дисциплинарный комитет РФС примет решение о дальнейшей судьбе «Торпедо» после скандала с судейством в решающей игре в рамках 34-го тура ФНЛ (Первой лиги), передает V102.RU.

- В четверг, 10 июля, состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС в отношении футбольного клуба «Торпедо-Москва» г. Москва и официальных лиц клуба. Начало – в 11:00, - говорится в официальном сообщении РФС.

Напомним, что  накануне стало известно о задержании футбольного арбитра Богдана Головко, который представляет Волгоград. РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что Головко подозревают в сознательной ошибке в пользу московского «Торпедо» во время матча против «КАМАЗа» 24 мая. Тогда в ходе поединка решалось, какая из команд выйдет в Российскую премьер-лигу. 

Фото из архива V102.RU

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