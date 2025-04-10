В Волгоградской области добыча подземной воды для села дорого обошлась хозяйству

Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с АО «Перегрузненское» в Октябрьском районе 396 тысяч рублей за добычу подземных вод без лицензии. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- По результатам проведенного административного расследования, установлен факт осуществления безлицензионной добычи подземных вод на территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области, - сообщили в природоохранном ведомстве. - Управлением был рассчитан вред недрам, причиненный АО «Перегрузненское».

В добровольном порядке юрлицо ущерб не выплатило, поэтому был направлен иск в суд. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Отметим, что фермерское хозяйство «Перегрузненское» после развала колхоза несет бремя обслуживания этой скважины, которая снабжает водой Перегрузненское сельское поселение. По действующему сегодня законодательству, за нелегальную добычу воды из подземных источников АО «Перегрузненское» наказывают уже в третий раз. Ранее информагентство сообщало, что штрафные санкции в отношении хозяйства за неоформленную по современным требованиям скважину уже составили в общей сложности 1 миллион рублей.

Осенью 2024 года стало известно, что хозяйство пытается передать питьевой источник на баланс сельской администрации. Однако, как выяснило V102.RU, на сегодняшний день это еще не произошло.

- Скважина находится в процессе оформления. АО «Перегрузненское» обратилось в суд с иском о принятии этого объекта в собственность, потому что скважина вроде как бесхозная. Потом они передадут её на баланс нам. Свой поселковый МУП для этого мы уже создали, - пояснил ситуацию глава Перегрузненской сельской администрации Анатолий Захаров.

По его словам, водоснабжение жителей села осуществляется в штатном режиме.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора