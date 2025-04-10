Экология

В Волгоградской области добыча подземной воды для села дорого обошлась хозяйству

Экология 10.04.2025 21:30
0
10.04.2025 21:30


Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с АО «Перегрузненское» в Октябрьском районе 396 тысяч рублей за добычу подземных вод без лицензии. Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

- По результатам проведенного административного расследования, установлен факт осуществления безлицензионной добычи подземных вод на территории Октябрьского муниципального района Волгоградской области, - сообщили в природоохранном ведомстве. - Управлением был рассчитан вред недрам, причиненный АО «Перегрузненское».

В добровольном порядке юрлицо ущерб не выплатило, поэтому был направлен иск в суд. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Отметим, что фермерское хозяйство «Перегрузненское» после развала колхоза несет бремя обслуживания этой скважины, которая снабжает водой Перегрузненское сельское поселение. По действующему сегодня законодательству, за нелегальную добычу воды из подземных источников АО «Перегрузненское» наказывают уже в третий раз. Ранее информагентство сообщало, что штрафные санкции в отношении хозяйства за неоформленную по современным требованиям скважину уже составили в общей сложности 1 миллион рублей. 

Осенью 2024 года стало известно, что хозяйство пытается передать питьевой источник на баланс сельской администрации. Однако, как выяснило V102.RU, на сегодняшний день это еще не произошло. 

- Скважина находится в процессе оформления. АО «Перегрузненское» обратилось в суд с иском о принятии этого объекта в собственность, потому что скважина вроде как бесхозная. Потом они передадут её на баланс нам.  Свой поселковый МУП для этого мы уже создали, - пояснил ситуацию глава Перегрузненской сельской администрации Анатолий Захаров.

По его словам, водоснабжение жителей села осуществляется в штатном режиме. 

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
10.04.2025 21:15
Экология 10.04.2025 21:15
Комментарии

0
Далее
Экология
09.04.2025 21:27
Экология 09.04.2025 21:27
Комментарии

0
Далее
Экология
08.04.2025 10:48
Экология 08.04.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Экология
07.04.2025 21:34
Экология 07.04.2025 21:34
Комментарии

0
Далее
Экология
06.04.2025 18:48
Экология 06.04.2025 18:48
Комментарии

0
Далее
Экология
06.04.2025 06:55
Экология 06.04.2025 06:55
Комментарии

0
Далее
Экология
04.04.2025 19:07
Экология 04.04.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Экология
03.04.2025 21:25
Экология 03.04.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Экология
03.04.2025 19:24
Экология 03.04.2025 19:24
Комментарии

0
Далее
Экология
03.04.2025 10:45
Экология 03.04.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Экология
02.04.2025 20:47
Экология 02.04.2025 20:47
Комментарии

0
Далее
Экология
01.04.2025 20:16
Экология 01.04.2025 20:16
Комментарии

0
Далее
Экология
31.03.2025 15:34
Экология 31.03.2025 15:34
Комментарии

0
Далее
Экология
29.03.2025 14:51
Экология 29.03.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Экология
29.03.2025 11:28
Экология 29.03.2025 11:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
В Волгоградской области добыча подземной воды для села дорого обошлась хозяйствуСмотреть фотографии
21:15
Волгоградцам предлагают цивилизованно расстаться с потертыми шинамиСмотреть фотографии
20:54
В России хотят обязать рекламодателей предупреждать о вреде энергетиковСмотреть фотографии
20:31
Волгоградцы поддержали начисление платы за вывоз мусора по пропискеСмотреть фотографии
20:10
«Космические выходные» приготовили для жителей ВолжскогоСмотреть фотографии
19:48
Облздрав сообщил состояние сбитого «Ладой» пожилого волгоградцаСмотреть фотографии
19:28
В Волгоградской области научились спасать население от биологических угрозСмотреть фотографии
18:58
Посол Беларуси Рогожник посетил торговый дом волгоградского миллиардераСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде ФСБ проводит учения совместно с МЧССмотреть фотографии
18:16
Нужна эксгумация? В Волгограде разрушается могила неизвестного солдата на Лысой гореСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде реактивные пилотажные группы примут участие в параде ПобедыСмотреть фотографии
17:47
До -2 градусов похолодает в ночь на 11 апреля в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:10
В центре Волгограда «Приора» под камерами сшибла с ног пожилого пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:00
Град в середине апреля удивил волгоградцев: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Волгоградцам с 1 сентября ограничат снятие наличных в банкоматахСмотреть фотографии
16:19
Волгоградцам объяснили появление луж возле колодцев и гидрантовСмотреть фотографии
16:06
Цветущие клумбы в Саратове завалило апрельским снегомСмотреть фотографии
14:55
Гандбольные сборные России и Беларуси 11 апреля сыграют на «Динамо Арене»Смотреть фотографии
14:55
Волгоградские силовики скрутили двоих москвичей за кражу выплат у участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
14:22
Теплоходы свяжут с Сарпинским самый южный район ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде «Бессмертный полк» может пройти в очном форматеСмотреть фотографии
13:52
Бочаров обсудил с послом Белоруссии подготовку к форуму с участием президентовСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде участники СВО перешли на новый этап «Сталинградского призыва»Смотреть фотографии
13:35
Несколько очагов горящего камыша тушат на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
13:22
В Волгоградской области началась вакцинация малышей от парализующей инфекцииСмотреть фотографии
13:21
Четырехзвездочный отель в центре Волгограда эвакуировали по тревогеСмотреть фотографии
13:19
«Мамонт» снова угрожает онлайн-кошелькам волгоградцевСмотреть фотографии
12:51
Потерпеть до лета? В Михайловке интернат для слабовидящих детей остался с одним на всех туалетомСмотреть фотографии
12:33
На юге Волгограда поймали «черного» ассенизатора за сливом отходов в городскую канализациюСмотреть фотографииCмотреть видео
12:31
Двумя ножами и ножовкой не смог убить жену волгоградецСмотреть фотографии
 