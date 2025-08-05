Экономика

Волгоградцы завалили банки деньгами на «черный день»

Экономика 05.08.2025 06:03
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05.08.2025 06:03


В первом полугодии 2025 года жители и компании Волгоградской области  стали меньше брать кредиты и активнее размещать деньги на вкладах.  Об этом говорится в докладе  Банка России «Региональная экономика». 

В частности, объем новых кредитов сократился в корпоративном сегменте с января по июнь 2025 года. Малые и средние предприятия уменьшили заимствования, а крупные компании снизили привлечение финансирования.

Аналогичная динамика отмечается и в розничном кредитовании. Объем выданной ипотеки за шесть месяцев текущего года снизился почти на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а потребительских кредитов – на 27,5%. Этому способствовали как высокие ставки, так и усиленные меры контроля Банка России за долговой нагрузкой заемщиков. Одновременно жители Волгоградской области наращивали объемы сбережений. По состоянию на 1 июля 2025 года сумма средств на депозитах физлиц увеличилась за год на 21,5%. При этом вырос спрос на долгосрочные вклады. 

В волгоградском отделении банка отметили, что такое финансовое поведение людей и бизнеса снижает избыточный спрос. Хотя рост цен ослабевает, что уже позволило снизить ключевую савку на 2 процентных пункта на последнем заседании. В то же время инфляция еще по-прежнему высока, подчеркнули аналитики. 


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