Общество

Под Волгоградом после публикации ИА «Высота 102» передумали лишать село питьевой воды

Общество 09.10.2024 09:31
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09.10.2024 09:31


В Октябрьском районе Волгоградской области передумали прекращать водоснабжение Перегрузненского сельского поселения. После публикации ИА «Высота 102» фермер, несмотря на юридические риски, принял решение временно продолжить поставку питьевого ресурса потребителям, а поселковые и районные власти объединились для регистрации скважины.

- 7 октября состоялась встреча с районным руководством. Вопрос окончательно закрыт. 10 октября водоснабжение села приостановлено не будет. Вода, как и прежде, продолжит поступать жителям, - заверил журналистов глава Перегрузненской сельской администрации Анатолий Захаров.

Власти уговорили фермера, несмотря на ранее выданные штрафы и предписание надзорных органов о приостановке эксплуатации источника питьевого ресурса, не останавливать работу насосной станции.

- Это вынужденная мера на переходный период. Сейчас мы создаём свой поселковый МУП. Я уже нашёл местного жителя, готового возглавить организацию. Район выделит средства, необходимые для регистрации юрлица и организации его деятельности, - добавил Анатолий Захаров.

Параллельно сельская администрация направила официальные запросы в архивы и ведомства с просьбой оказать содействие в поиске документов, которые помогут узаконить пробуренную ещё в советское время, но так и не поставленную ни на чей баланс скважину.

В свою очередь, в фермерском хозяйстве «Перегрузненское» подтвердили, что в последний момент с властями действительно было достигнуто соглашение о содействии в водоснабжении села на переходный период, когда утрясаются все бюрократические формальности.

- Действительно, соглашения достигли, но больше подробностей рассказать пока не могу. Ситуация решается здесь и сейчас, буквально на живую. Могу только добавить, что сельчан мы не бросим не только во время переходного периода, но и в дальнейшем. У нас есть принципиальная позиция, что мы в определённой степени будем субсидировать работу этого МУПа. Конкретные параметры нашего участия пока озвучивать преждевременно. Но такое решение нашим директором действительно принято, - подчеркнул юрист АО «Перегрузненское».

Напомним, село Перегрузное находится в непростой с точки гидрологии местности. Наземных водоёмов поблизости нет. А подземные воды пролегают очень глубоко и в границах села они низкого качества. Именно поэтому в 1988 году колхозом была пробурена промышленная скважина и обустроен 11-километровый водопровод.

После развала колхоза и коммуникации, и единственный источник водоснабжения населённого пункта должны были быть взяты на баланс властями, однако этого не произошло. Впоследствии село выручил местный фермер, который в течение десятилетий поддерживал коммуникации в надлежащем состоянии, организовывая бесплатную подачу питьевого ресурса.

Однако сельская сказка разбилась вдребезги о непреклонность Росприроднадзора, который узнал о существовании неоформленной по современным требованиям скважины и оштрафовал АО «Перегрузненское» в общей сложности на 1 млн рублей за незаконное использование недр.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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