В Волгограде 6 августа проcтятся с погибшей в Белом море Валерией Пужняк





В Волгограде 6 августа состоится прощание с погибшей в Белом море Валерией Пужняк. Об этом сообщается в Telegram-канале по поиску пропавших волгоградских байдарочников.

Как ранее сообщалось информагентством, Валерия была найдена добровольцами отряда «Длинный Берег» 31 июля. Тело прибило на остров Малая Кималище в Белом море. Информацию об обнаружении тела подтвердили в СУ СК по республике Карелия.

- Похороны в среду, 6 августа. Сбор в 11:45 на Никитской церкви Кировского района. Отпевание в 12:00. Лера любила только живые цветы, - говорится в сообщении.

Напомним, группа волгоградцев на байдарках попала в шторм в Белом море 20 июля. Туристы хотели добраться до Соловецких островов, однако конечной цели достигли только двое. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое пропали без вести.

Через несколько дней около острова Варбарлуды в Белом море было найдено тело одного из пропавших – 24-летнего Владимира Бондарева. Теперь в списке погибших оказалась и 32-летняя Валерия. У нее осталось двое детей.

Фото: Поиск Леры и Виктора / t.me