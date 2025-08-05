В Волгоградской области воздух прогреется до +37º





В Волгоградской области после обрушившегося на регион ливня с грозой и градом температура воздуха прогреется до +37º. Как рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС, приход жары ожидается уже сегодня, 5 августа.

- Ветер днем западный 8-13 м/с. Температура воздуха составит днем +27...+32º, местами до +37º, - сообщают синоптики. - 6 августа ветер северо-западный днем 8-13 м/с. Температура воздуха также прогреется днем до+27...+32º, местами до +37º.

Не ожидаются осадки в четверг, 7 августа. Воздух в регионе также останется на уровне +27...+32º.