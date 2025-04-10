Волгоградские оперативники пресекли поставку наркотиков в Саратов





В Волгоградской области сотрудники региональных управлений ФСБ России и МВД России пресекли поставку крупной партии наркотиков в Саратовскую область. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе УФСБ.

Сообщается, что первым на территории Волгоградского региона был задержан в марте 2025 года гражданин Таджикистана. Мужчина был остановлен полицейскими на посту ДПС в Городищенском районе. При осмотре его транспортного средства сотрудники ГИБДД обнаружили девять свертков с метадоном общей массой 1,972 килограмма.

– Наркотическое вещество водитель планировал доставить на территорию Саратовской области в целях последующей организации тайника-закладки, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – В ходе оперативно-разыскных мероприятий в отношении мужчины оперативниками УФСБ была установлена причастность ещё одного участника противоправной деятельности. Им оказался уроженец Саратовской области, который планировал получить свертки с наркотиками, оставленные первым фигурантом, через тайник для дальнейшего сбыта.







Житель Саратовской области был задержан сотрудниками волгоградского УФСБ возле назначенного тайника, куда оперативники заложили муляж.

– В отношении обоих мужчин Следственным отделом Управления возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжаются, – уточняют в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Видео: УФСБ России по Волгоградской области