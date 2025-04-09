Центробанк не увидел «пузыря» на ипотечном рынке





В Центробанке заявили, что не видят «пузыря» на рынке ипотеки. Об этом заявила 9 апреля во время заседания Госдумы председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает V102.RU.

Под ипотечным пузырем представители регулятора подразумевают быстрый темп роста ипотечного кредитования, который приводит к росту просроченной задолженности и обвал рынка. В ЦБ подчеркивают, что текущая ситуация не грозит ипотечному рынку, поскольку жестко контролируется структурой.

- На рынке ипотеки нет «пузыря», и у нас нет опасений, что он появится в обозримой перспективе, поскольку были своевременно приняты меры. После того как люди просрочили кредиты на 30 дней, они обычно возвращаются к стабильному графику платежей. Мы отслеживаем просрочку кредитов на более чем 90 дней, когда человек не может обслуживать заем в течение трех месяцев, - заявила Набиуллина.