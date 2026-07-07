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Экономика

Рынок автокредитов вырос более чем на 40% в 2026 году

Экономика 07.07.2026 11:25
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07.07.2026 11:25


По предварительным оценкам ВТБ, за январь–июнь россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд рублей – на 41% больше, чем в первом полугодии 2025 года. На фоне отпускного сезона июньские выдачи замедлились: рост составил лишь 1% по сравнению с маем, до 174 млрд рублей. Однако это на 31% выше июня прошлого года, что подтверждает уверенное восстановление рынка.

Для примера: динамика ВТБ превышает среднерыночную. Как сообщили специалисты ИА «Высота 102», рост спроса на автокредиты в банке вырос на 7% – проведено около 11,6 тыс. сделок почти на 17 млрд рублей. За первое полугодие в целом россияне получили только в этом банке почти 60 тыс. кредитов примерно на 82 млрд рублей, что на 44% больше по объёму, чем годом ранее. 

Среди регионов лидерство традиционно сохраняется за Москвой и Московской областью: здесь за полугодие одним банком выдано на покупку машин более 17,5 млрд рублей. В тройку также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 6,1 млрд рублей) и Краснодарский край (более 3,6 млрд рублей).

– Продажи первого полугодия оказались выше наших ожиданий. Ключевой драйвер – спрос на новые авто: число сделок по ним выросло более чем на четверть год к году, а объём – вдвое. Новые машины более привлекательны за счёт господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается всё ещё высокими рыночными ставками. Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок – ещё один значимый драйвер: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14% в наших выдачах, то в июне этого – уже 40%, – приводит данные старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

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