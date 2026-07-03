Главное

Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли ВТЗ познакомил студентов МГУ с работой промышленных экологов В Волгограде включили сигнал воздушной угрозы. Что делать? (инструкция ИА «Высота 102»)

Актуально

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

«Они уже всюду!»: волгоградцы просят спасти город от крысиного нашествия

«Их следовало бы откопать»: волгоградский историк раскрывает тайны построенных во время войны укрытий НКВД

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуму внесен законопроект о «бабушкиной зарплате»
Законопроект о «бабушкиной зарплате» внесен в Госдуму РФ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законодательной инициативы, парламентарии предлагают установить в России ежемесячную выплату для бабушек и дедушек, воспитывающих...
Федеральные новости
 Ростовчанин чудом выжил после удара молнии в его авто
Из городской больницы Ростова-на-Дону выписали 41-летнего мужчину, пережившего удар молнии в автомобиль. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел, когда ростовчанин возвращался домой с работы. Во время движения на улице Текучева...
Экономика

Эксперт: сценарий повышения ключевой ставки маловероятен

Экономика 03.07.2026 12:26
0
03.07.2026 12:26


Сценарий повышения ключевой ставки в России маловероятен. Такое мнение, сообщает ИА «Высота 102», озвучил на Финконгрессе в Санкт-Петербурге первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По оценке банкира, в худшем сценарии может произойти только то, что на большем количестве заседаний ЦБ ставка останется неизменной, поскольку регулятор стремится поддерживать слабопозитивный рост ВВП и не допускать рецессии.

Пьянов также обратил внимание на то, что рост цен на топливо не блокирует возможность дальнейших «гомеопатических» шагов по ставке: топливный компонент не входит в устойчивые элементы инфляции, которые, по оценке ВТБ, будут снижаться, тогда как цены на бензин будут влиять на неустойчивые компоненты и инфляционные ожидания.

Отвечая на вопрос об угрозе рецессии, топ-менеджер отметил, что ожидаемый рост ВВП на 0,5% по итогам года нельзя считать рецессией, поскольку классическое определение рецессии предполагает отрицательную динамику два квартала подряд, тогда как 0,5% – это слабый, но все же положительный рост.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.07.2026 12:26
Экономика 03.07.2026 12:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.07.2026 11:56
Экономика 02.07.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.07.2026 10:09 Реклама
Экономика 02.07.2026 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.07.2026 08:48
Экономика 02.07.2026 08:48
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.07.2026 19:55
Экономика 01.07.2026 19:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.07.2026 16:04
Экономика 01.07.2026 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2026 12:48 Реклама
Экономика 01.07.2026 12:48 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.07.2026 08:45
Экономика 01.07.2026 08:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2026 09:04
Экономика 30.06.2026 09:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2026 08:28
Экономика 30.06.2026 08:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.06.2026 08:04
Экономика 30.06.2026 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2026 11:57
Экономика 29.06.2026 11:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2026 07:28
Экономика 29.06.2026 07:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.06.2026 13:20 Реклама
Экономика 26.06.2026 13:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2026 11:42 Реклама
Экономика 26.06.2026 11:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:56
Уличенный в многомиллионных тратах замглавы РПН Галушкин ожидает суда в рабочем креслеСмотреть фотографии
13:19
В Подмосковье памятнику Александру Невскому подготовили полутораметровый щит из бронзыСмотреть фотографии
12:38
В Госдуму внесен законопроект о «бабушкиной зарплате»Смотреть фотографии
12:33
В Волгограде показали первые экспонаты для строящегося музея героев СВОСмотреть фотографии
12:22
Кофейню на набережной Волгограда повторно оставили без воды за срыв пломбыСмотреть фотографии
12:15
Пятеро волгоградцев, пострадавших при ракетном ударе, продолжают лечениеСмотреть фотографии
11:48
Поломок становится все больше: в Волгограде спасли владельца уносимой течением лодкиСмотреть фотографии
11:35
Совещание с зампредом Верховного суда РФ Давыдовым прошло в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:31
Фронтовик из Волгоградской области Павел Андреев отметил 103-летиеСмотреть фотографии
11:16
Полиция начала задержания бензиновых спекулянтовСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
359 иностранцев отправили домой из Волгоградской области в 2026 годуСмотреть фотографии
11:02
СК выясняет причины гибели 16-летнего подростка в прудуСмотреть фотографии
10:59
В Камышине простятся с бойцом СВО Иваном ЖуковымСмотреть фотографии
10:42
Около Волгоград Арены из-за концерта «Руки Вверх!» ограничат движениеСмотреть фотографии
10:41
«Ротор» закрыл левый фланг: в команду пришёл опытный защитник – Николай ПоярковСмотреть фотографии
10:31
Шестеро волгоградцев попытались «отжать» бизнес, похитив предпринимателяСмотреть фотографии
10:10
Пропавшего пенсионера нашли живым в заброшке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
Чиновники пообещали волгорадцам резидентсеие абонементы на платные парковкиСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области осудят серийных похитителей щебня и дизтопливаСмотреть фотографии
09:30
Энергетики узнали мнение 7 тысяч волгоградцев: где сервис на высоте, а где еще подтянутСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде и Волжском похоронят погибших от украинской ракеты двоих заводчанСмотреть фотографии
08:25
Соцфонд досрочно перечислит волгоградцам выплатыСмотреть фотографии
08:09
В Волгограде 18-летнюю девушку из-за сильного стресса поразил инсультСмотреть фотографии
07:41
«Ротор» завершит сборы спаррингом с «Акроном» в НовогорскеСмотреть фотографии
07:28
Украинские дроны вновь атаковали российские регионыСмотреть фотографии
06:56
В Волгоградской области в начале июля неожиданно «воскресла» мошкаСмотреть фотографии
06:26
Освежающие дожди ждут Волгоградскую область после экстремального потепленияСмотреть фотографии
06:02
Мощнейшая магнитная буря ударила по волгоградцам: когда она закончится?Смотреть фотографии
21:40
Быстрыкин поручил разобраться в инциденте с падением на голову волжанина части козырькаСмотреть фотографии
21:16
Счетная палата: стоимость нового арбитражного суда Волгоградской области взлетела с 2,3 до 4,5 млрдСмотреть фотографии
 