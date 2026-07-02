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Экономика

Стало известно, на что копят деньги волгоградцы

Экономика 02.07.2026 11:56
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02.07.2026 11:56


Часть волгоградцев продолжает активно тратить деньги, а почти половина опрошенных назвали себя приверженцами стратегии «больше экономить». Таковы итоги опроса, проведенного SuperJob в Волгограде. 

Так, 19% опрошенных избавляются от денег, не глядя, а 47% откладывают их ради крупных покупок.

Формированием финансовой подушки безопасности озабочены 37% респондентов. 21% участников опроса копит на недвижимость, 19% – на отпуск. Реже всего откладывают деньги на открытие собственного дела (5%). Еще 9% горожан копят без определенной цели, 6% – на обучение, по 10% на покупку дорогих вещей и медицинские услуги.

32% опрошенных откладывают 10–25% от своих доходов, а 30% горожан – менее 10%.

Молодежь до 35 лет чаще готова экономить, чем те, кто старше, ради недвижимости, путешествий, автомобиля, медицинских услуг, крупных покупок, а также образования. Респонденты от 35 до 45 лет откладывают в основном на будущее детей. А те, кто старше 45 лет, ожидаемо задумываются о пенсионных накоплениях. 

Горожане с высшим образованием заметно чаще тех, кто имеет среднее профессиональное, стремятся создать финансовую подушку, копят на недвижимость, ремонт и на жизнь после выхода на пенсию. А закончившие колледж вдвое чаще откладывают на автомобиль.

Фото сгенерировано ИИ

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