В первом полугодии продажи кредитов наличными в России выросли на 68%





В России в первом полугодии объем выдачи потребительских кредитов превысил 2,4* трлн рублей, из которых 470 млрд – в июне. Это, сообщают аналитики ВТБ, на 68% больше, чем за первую половину прошлого года.

Как пример: выдачи банка по итогам полугодия превысят 275 млрд рублей, что вдвое выше результата за первую половину прошлого года. Доля банка на рынке потребительского кредитования выросла с начала года на 70%.

– Положительная динамика в сегменте кредитов наличными связана с более активным снижением кредитных ставок, чем по другим продуктам. Мы также видим рост интереса к рефинансированию: текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков. Во втором полугодии этот тренд сохранится, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.