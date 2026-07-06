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Экономика

В первом полугодии продажи кредитов наличными в России выросли на 68%

Экономика 06.07.2026 13:16
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06.07.2026 13:16


В России в первом полугодии объем выдачи потребительских кредитов превысил 2,4* трлн рублей, из которых 470 млрд – в июне. Это, сообщают аналитики ВТБ, на 68% больше, чем за первую половину прошлого года.

Как пример: выдачи банка по итогам полугодия превысят 275 млрд рублей, что вдвое выше результата за первую половину прошлого года. Доля банка на рынке потребительского кредитования выросла с начала года на 70%.

– Положительная динамика в сегменте кредитов наличными связана с более активным снижением кредитных ставок, чем по другим продуктам. Мы также видим рост интереса к рефинансированию: текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков. Во втором полугодии этот тренд сохранится, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

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