Расследования 07.04.2025 21:49
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07.04.2025 21:49
В Волгоградской области по материалам проверки природоохранной прокуратуры по факту незаконной рубки деревьев на землях лесного фонда возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, на территории Волгоградского лесничества под топор пустили иву, ясень и тополь. Ущерб от вырубки деревьев в объеме более 10 кубических метров составил около 270 тысяч рублей.
Материалы проверки природоохранной прокуратуры направлены в следственный орган для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).
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