Экономика 08.04.2025 06:23
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08.04.2025 06:23
Два города Волгоградской области – Михайловка и Фролово – остались в списках монопрофильных муниципальных образований России, где существуют риски ухудшения социально-экономического положения. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, опубликованные в апреле 2025 года.
Как следует из размещенной информации, население Михайловки на 1 января 2025 года составило 54343 человека. Для сравнения: на 1 января 2024 года численность населения этого муниципального округа составляла 59590 человек. Во Фролово к началу 2025 года проживали 33933 человека. Годом ранее численность населения была больше – 34173 человека.
Напомним, Михайловку и Фролово уже несколько лет включают в перечень российских монопрофильных муниципалитетов, где существуют риски ухудшения социально-экономической ситуации.
Всего определено три группы моногородов: образования с наиболее сложным социально-экономическим положением, со стабильным социально-экономическим положением и та, куда вошли Фролово и Михайловка.
Справка. Моногород — это населённый пункт, образованный вокруг крупных промышленных предприятий. Бюджет и основные доходы населения такого города зависят от одного или нескольких предприятий одной отрасли. При этом большая часть работоспособного населения моногорода трудится на градообразующих предприятиях. В Михайловке таким градообразующим предприятием является цементный завод, а во Фролово - электрометаллургический.
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