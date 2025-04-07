Происшествия

Облздрав сообщил состояние пострадавших в Волгограде пилота и пассажира питбайка

Происшествия 07.04.2025 13:32
0
07.04.2025 13:32


Двое молодых людей, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на пересечении пр. Ленина и ул. 7-й Гвардейской в центре Волгограда 4 апреля, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облздраве. 

Напомним, в питбайк, на котором находились молодые люди, врезался при повороте на 7-ю Гвардейскую автомобиль Renault под управлением 39-летнего мужчины. По данным полиции, водитель иномарки находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Пилот питбайка следовал по проспекту Ленина на разрешающий сигнал светофора. 

В результате столкновения транспортных средств находившиеся на мотоцикле пилот и пассажир получили серьезные телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены в больницу №25, где им продолжают оказывать всю возможную помощь. Отметим, что второму пострадавшему 17 лет – его личность была установлена накануне.

– Пациент в возрасте 17 лет находится в реанимации, состояние крайне тяжелое, пациент в возрасте 16 лет проходит лечение в отделении сочетанной травмы, состояние тяжелое, стабильное, – сообщили сегодня, 7 апреля, в ответ на запрос «Высоты 102» в комитете здравоохранения региона. 

Напомним, момент ДТП зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
07.04.2025 15:15
Происшествия 07.04.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2025 14:33
Происшествия 07.04.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2025 11:42
Происшествия 07.04.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.04.2025 08:22
Происшествия 07.04.2025 08:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2025 14:18
Происшествия 06.04.2025 14:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2025 12:59
Происшествия 06.04.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2025 11:53
Происшествия 06.04.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2025 10:37
Происшествия 06.04.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.04.2025 08:02
Происшествия 06.04.2025 08:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2025 15:50
Происшествия 05.04.2025 15:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2025 11:16
Происшествия 05.04.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.04.2025 10:05
Происшествия 05.04.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2025 20:15
Происшествия 04.04.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2025 17:10
Происшествия 04.04.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.04.2025 15:15
Происшествия 04.04.2025 15:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:01
В ЦПКиО Волгограда высадят аллею южных платановСмотреть фотографии
16:59
Более 8 тысяч жителей Волгоградской области получили налоговые льготы по имуществуСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде облсуд отложил рассмотрение дела Рагима ШыхалиеваСмотреть фотографии
15:47
В России разрешили работать детям от 14 до 18 летСмотреть фотографии
15:37
Волгоградцев просят поделиться фронтовыми письмами Великой ОтечественнойСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде УК устранила вечную лужу у подъезда по решению судаСмотреть фотографии
15:15
На юге Волгограда 44-летний мужчина разбился при падении с высотыСмотреть фотографии
14:46
Волгоградцам дали неделю для обмена монет на бумажные деньгиСмотреть фотографии
14:37
Цены на яйца в волгоградских магазинах взяли на контроль перед ПасхойСмотреть фотографии
14:35
Футболисты «Ротора» разделись после победы над «Торпедо»Смотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом на берегу реки рыбаки нашли труп женщиныСмотреть фотографии
14:05
Активисты волгоградского «Движения Первых» познакомились с ведущим производством регионаСмотреть фотографии
13:32
Облздрав сообщил состояние пострадавших в Волгограде пилота и пассажира питбайкаСмотреть фотографии
13:13
МЧС предупредило волгоградцев о заморозках до -4 градусовСмотреть фотографии
12:51
Рост расходов на коммуналку в 2025 году зафиксировал ВолгоградстатСмотреть фотографии
12:42
Подписано постановление о выплатах 1,7 млн рублей волгоградцам, заключившим контракт с МинобороныСмотреть фотографии
12:19
Под Волгоградом сотрудницу соцзащиты заподозрили в махинацияхСмотреть фотографии
11:46
Рост просроченных кредитов зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
Два человека пострадали в результате кувырка авто в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
Волгоградский предприниматель намутил со сроком годности молокаСмотреть фотографии
11:16
В волгоградском облсуде стартует процесс по делу Рагима ШыхалиеваСмотреть фотографии
11:12
Волгоградцам рассказали, как оформить срочные пенсионные выплатыСмотреть фотографии
10:54
Бочаров объявил об увеличили выплаты участникам СВО до 1,7 млн рублейСмотреть фотографии
10:38
Андрей Бочаров утром 7 апреля отправился по рабочим вопросам в ЗаволжьеСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде на три дня остановится иммерсивный музей «Поезд Победы»Смотреть фотографии
10:11
Экс-начальник волгоградской ГИБДД Виктор Григоров скончался на 66-м году жизниСмотреть фотографии
10:05
Волгоградцев предупредили об опасных объявлениях в подъездахСмотреть фотографии
10:04
Волгоградцам рассказали, на что копят земляки с зарплатами от 100 тысячСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде открыли два сияющих спуска на «Комсомольскую»Смотреть фотографии
08:48
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Дмитрием ИвановымСмотреть фотографии
 