



Двое молодых людей, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на пересечении пр. Ленина и ул. 7-й Гвардейской в центре Волгограда 4 апреля, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

Напомним, в питбайк, на котором находились молодые люди, врезался при повороте на 7-ю Гвардейскую автомобиль Renault под управлением 39-летнего мужчины. По данным полиции, водитель иномарки находился в этот момент в состоянии алкогольного опьянения. Пилот питбайка следовал по проспекту Ленина на разрешающий сигнал светофора.

В результате столкновения транспортных средств находившиеся на мотоцикле пилот и пассажир получили серьезные телесные повреждения. Пострадавшие были доставлены в больницу №25, где им продолжают оказывать всю возможную помощь. Отметим, что второму пострадавшему 17 лет – его личность была установлена накануне.

– Пациент в возрасте 17 лет находится в реанимации, состояние крайне тяжелое, пациент в возрасте 16 лет проходит лечение в отделении сочетанной травмы, состояние тяжелое, стабильное, – сообщили сегодня, 7 апреля, в ответ на запрос «Высоты 102» в комитете здравоохранения региона.

Напомним, момент ДТП зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения.