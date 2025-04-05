Происшествия 05.04.2025 10:05
0
05.04.2025 10:05
В Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и Renault Logan. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла поздним вечером 4 апреля на пересечении 7-й Гвардейской и проспекта Ленина. Инцидент попал на камеры дорожного видеонаблюдения.
По предварительной информации, 16-летний водитель мотоцикла Enduro с пассажиром двигался на разрешающий сигнал светофора по проспекту Ленина, когда легковушка совершала поворот на перекрестке. На большой скорости байк столкнулся с автомобилем, после чего водителя и пассажира отбросило на несколько метров. Позже выяснилось, что за рулем иномарки находился 39-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения.
В результате аварии с травмами водитель и пассажир байка экстренно были госпитализированы медиками. Сейчас оба находятся в тяжелом состоянии. Личность одного из пострадавших сейчас устанавливается.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
В Волгограде иномарка снесла на зебре пешехода05.04.2025 11:16
Происшествия 05.04.2025 11:16
В Волгограде подростки закидали камнями новый трамвай04.04.2025 20:15
Происшествия 04.04.2025 20:15
Волгоградцев предупредили об опасных звонках из поликлиник04.04.2025 17:10
Происшествия 04.04.2025 17:10
Ревнивец вонзил нож в лицо волгоградцу04.04.2025 15:15
Происшествия 04.04.2025 15:15
Полиция опубликовала видео с места жуткого ДТП со сгоревшими автомобилями04.04.2025 14:42
Происшествия 04.04.2025 14:42
Под Волгоградом подорвали немецкую авиабомбу SD-7004.04.2025 10:40
Происшествия 04.04.2025 10:40
Под Волгоградом «Ладу» сплющило после столкновения с КАМАЗом04.04.2025 09:40
Происшествия 04.04.2025 09:40
Аварийная трехэтажка загорелась на севере Волгограда03.04.2025 22:03
Происшествия 03.04.2025 22:03
Под Волгоградом электросамокатчик получил тяжелую травму головы и переломы ребер03.04.2025 20:24
Происшествия 03.04.2025 20:24
В Волжском разыскивают трех девочек за вандализм на детской площадке03.04.2025 19:41
Происшествия 03.04.2025 19:41
Крупный пожар тушат в Заволжье напротив Волгограда03.04.2025 13:29
Происшествия 03.04.2025 13:29
Мэрия Волжского объяснила причину черного дыма над городом03.04.2025 11:56
Происшествия 03.04.2025 11:56
Скорая помощь на ул. Землячки в Волгограде попала в массовое ДТП с пятью авто03.04.2025 10:59
Происшествия 03.04.2025 10:59
В Волгограде юная электросамокатчица отправила в больницу женщину-пешехода03.04.2025 10:02
Происшествия 03.04.2025 10:02
Авиабомбу весом 50 кг взорвали под Волгоградом03.04.2025 09:47
Происшествия 03.04.2025 09:47