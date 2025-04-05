







В Центральном районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и Renault Logan. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла поздним вечером 4 апреля на пересечении 7-й Гвардейской и проспекта Ленина. Инцидент попал на камеры дорожного видеонаблюдения.















По предварительной информации, 16-летний водитель мотоцикла Enduro с пассажиром двигался на разрешающий сигнал светофора по проспекту Ленина, когда легковушка совершала поворот на перекрестке. На большой скорости байк столкнулся с автомобилем, после чего водителя и пассажира отбросило на несколько метров. Позже выяснилось, что за рулем иномарки находился 39-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения.





В результате аварии с травмами водитель и пассажир байка экстренно были госпитализированы медиками. Сейчас оба находятся в тяжелом состоянии. Личность одного из пострадавших сейчас устанавливается.





Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области