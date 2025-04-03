Волгоградка отсидела за убийство первого мужа и зарезала второго





Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор ранее судимой 45-летней местной жительнице, которая убила очередного мужа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда, рецидивистке назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Установлено, что в 2015 году она уже была осуждена за убийство супруга. После отбытия наказания гражданка снова вышла замуж. Однако и этот брак продлился недолго.

Так, в ноябре 2024 года во время застолья между супругами возник конфликт, в ходе которого волгоградка схватила нож и нанесла мужу два удара в грудь. Осознав содеянное, она вызвала скорую помощь. К сожалению, потерпевшего не удалось спасти – он скончался в больнице.

Свою вину подсудимая полностью признала. В пользу дочери погибшего с неё взыскано 500 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда и 59 тысяч рублей на погребение.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.