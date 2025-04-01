Защите питающих Дон рек посвятили заседание в Волгограде





В Волгограде 1 апреля прошло совместное заседание Экологического совета и парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды под председательством Ирины Соловьевой. Как сообщает ИА «Высота 102», основными темами обсуждения стали установление водоохранных зон, пресечение фактов распашки земель на прибрежных защитных полосах, соблюдение природоохранного законодательства в сфере тепличного хозяйства. В совещании также приняли участие главы муниципальных районов Волгоградской области.

Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов – одна из основных задач общественников и органов исполнительной власти. Однако, по словам Ирины Соловьевой, для спасения волгоградских водоемов к масштабной работе должны подключиться сегодня все уровни власти, надзорные и правоохранительные ведомства, научные сообщества и актив партпроекта «Чистая страна».

– В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещено складировать отходы, применять пестициды, сбрасывать сточные воды, передвигаться на автомобилях. На прибрежных защитных полосах также нельзя распахивать землю, пасти скот, устраивать отвалы грунта. Однако в ходе выездных заседаний Экосовет неоднократно фиксировал факты нарушения законодательства – распашки прибрежных полос, незаконное обустройство руслоперегораживающих сооружений. Эти действия ведут к обмелению водоемов, разрушению береговых линий, выносу почвы, что вызывает заиливание русел рек и загрязнение воды, уничтожает биоразнообразие водных объектов, – подчеркнула парламентарий.

Перед тем, как в регионе стартует тепличный сезон, Ирина Соловьева призвала участников совещания особое внимание уделить контролю за деятельностью хозяйств, расположенных в водоохранных зонах. Ранее в Городищенском, Среднеахтубинском и Иловлинском районах Волгоградской области Экосвет неоднократно фиксировал факты распашки прибрежных территорий, несанкционированного забора воды, превышения установленных объемов водозабора тепличными хозяйствам. В результате такого безответственного отношения, напомнила Соловьева, уже пострадали такие реки как: Иловля, Сакарка, Тишанка, Бердия. А все они являются водотоками реки Дон.





– Несмотря на относительно небольшую протяженность этих рек, их водоохранные зоны составляют 200 метров, что говорит о значимости данных водных объектов в общем водном фонде страны. Напомню, что именно Волгоградская область в лице губернатора Андрея Ивановича Бочарова выступила инициатором программы по оздоровлению Дона, которую поддержали все регионы Донского бассейна. Поэтому именно мы должны показать пример в работе по наведению порядка в водоохранных зонах. Руководство региона сегодня выделяет немалые средства на расчистку малых рек, однако эффекта от этих мероприятий может не быть, пока не прекратится системная незаконная сельскохозяйственная деятельность на прибрежных территориях. И здесь многое зависит от правильных действий органов местного самоуправления, – обратила внимание Ирина Соловьева.

Как было озвучено на совещании, в отношении недобросовестных аграриев составляются административные протоколы за нарушение водного законодательства, ведутся работы по расчистке прибрежных территорий от накопленного за десятилетия мусора. Однако проблемных участков все еще много.

Кроме того, на территориях тепличных хозяйств, по свидетельству глав районов, до сих пор фиксируются факты замусоривания площадей, использования пестицидов, обустройства дополнительных точек водозабора. Учитывая это, Ирина Соловьева выступила с предложением включать в договоры аренды таких земель пункт об их реабилитации, призвав избегать формального подхода к работе по очистке прибрежных защитных полос:

– Одновременно с этим необходимо провести инвентаризацию существующих договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и прудов на предмет соответствия их ограничениям, установленным Водным кодексом Российской Федерации. При этом нужно помнить, что ограничение деятельности распространяется не только на территории вдоль рек и вокруг озер, но и на балки. Распашка до уреза балок может приводить к последствиям, сравнимым с вредом рекам, ведь балки являются часть водосборной площади водотоков, а зачастую и сами являются водными объектами.

Также предлагается обязать аграриев установить рыбозащитные устройства на водозаборных сооружениях, определить точные границы тепличных хозяйств. Особое внимание необходимо уделить наличию договоров на вывоз отходов.

– Наша основная задача – сберечь уникальный природный капитал в интересах наших детей, будущих поколений. Все должны понимать, что самым ценным ресурсом на планете является пресная вода. Россия на сегодняшний день находится на втором месте по ее запасам – это важный для каждого человека наш стратегический потенциал, который нельзя потерять, поэтому нельзя допускать варварского отношения к водным ресурсам. Необходимо полностью исключить негативное воздействие человека на водоемы – и в этой работе ответственность, в первую очередь, возлагается на органы местного самоуправления как один из уровней публичной власти. Мероприятия по обеспечению экологического благополучия населения как отдельной национальной цели, обозначенной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, должны носить системный характер – соответствующую задачу ставит и губернатор Андрей Иванович Бочаров. И, конечно, очень важно участие общественности, волонтеров, молодежи, которая сегодня очень активно вовлечена в экологическую повестку. Нужна постоянная разъяснительная работа с населением, с сельхозтоваропроизводителями, потому что незнание норм и требований законодательства не освобождает от ответственности. Время уговоров прошло – наступило время решительных действий, – заявила Соловьева.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы