Мэрия Волжского заявила о бедственном положении автоколонны





В городе Волжском Волгоградской области в скором времени может подорожать стоимость проезда в общественном транспорте. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, 1 апреля, администрация Волжского выпустила официальное заявление о бедственном положении «Волжской автоколонны 1732».

Как пояснили в мэрии, на предприятии наблюдается колоссальный дефицит средств, поэтому организации придется сократить свою работу.

– Предприятие испытывает дефицит в 275 млн рублей и может сократить свою работу. Трамвайные пути изношены на 98%, а автобусный парк – на 80%. Сейчас проезд стоит 35 рублей, тогда как реальная себестоимость поездки в автобусе – 50,76 рублей, в трамвае – 132,06 рублей, – говорится в официальном заявлении администрации города Волжского. – Город запросил помощь у области и федерации, но этого может не хватить для спасения транспортной системы.

Ожидается, что из необходимых 275 млн рублей после подписания соглашения с регионом автоколонна получит лишь 150 млн рублей. В таком случае вопрос с остальными средствами – 125 млн рублей – остается открытым.

Если дополнительное финансирование не поступит, тогда в «Волжской автоколонне 1732» и будет принято решение об увеличении стоимости проезда.