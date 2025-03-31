Волгоградские рукопашники завоевали медали на домашнем первенстве России





Накануне, 30 марта, в Волгограде завершилось первенство России по рукопашному бою, которое было приурочено к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА «Высота 102» в ВООО «Динамо», волгоградские динамовцы завоевали шесть медалей на крупных отечественных соревнованиях на родной земле.

В обновленном легкоатлетическом манеже ВГАФК около 1000 рукопашников из 65 субъектов РФ выявили сильнейших в трех возрастных категориях (юноши и девушки 14-15, 16-17 лет и юниоры и юниорки с 18 лет до 21 года). Талантливые спортсмены в напряженных поединках разыграли в общей сложности более 40 комплектов наград.

На церемонии открытия первенства России присутствовали руководители Волгоградской федерации рукопашного боя, ВООО «Динамо», ВОО «ЦСКА», руководители силовых структур и бойцы и один из командиров отряда «Бессмертный Сталинград», сейчас сражающиеся в зоне СВО.

Волгоградские динамовцы успешно выступили на домашнем турнире. Золото завоевали Кирилл Шаповалов (16-17 лет, 52 кг) и Никита Пухов (16-17 лет, 60 кг). На втором месте завершила состязания Елена Киреева (16-17 лет, 64 кг). Обладателями бронзовых медалей стали - Варвара Гаврилова (18-21 год, 48 кг), Евгений Штоха (18-21 год, 57 кг) и Тарон Оганесян (14-15 лет, 62 кг). Все призеры по итогам первенства страны в своих возрастных категориях попадут в расширенный состав сборной России для подготовки к мировому форуму, который пройдет в Киргизии в апреле.

Также спортсмены и делегации команд-участников под руководством президента Всероссийской Федерации рукопашного боя и заслуженного тренера России Дмитрия Иванова возложили цветы к Вечному огню Мамаева кургана.





Кроме того, в ходе проведения соревнований в Волгограде прошла конференция по итогам 2024 года, где Волгоградская Федерация рукопашного боя стала победителем в номинации «Лучший патриотический проект», за что была награждена грантом в размере 750 000 рублей.

Фото Волгоградской областной организации Общества «Динамо»



