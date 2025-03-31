В волгоградских Ромашках появится новая дорога с выходом на трассу

В Палласовском районе Волгоградской области построят новую дорогу, которая соединит поселок Ромашки с трассой Ромашки – Селянка. Протяженность магистрали составит 1,7 км. Подрядная компания готовится приступить к работе.
По данным администрации Волгоградской области, строительство сельской дороги стало возможным, благодаря региональной госпрограмме Комплексное развитие сельских территорий». До начала строительства проезжей части в поселке перенесут сети электро-, газо-, водоснабжения и связи.
В текущем году дорожный ремонт проведут и в станице Алексеевской. Здесь планируют привести в порядок 6 километров дорожно-уличной сети. В настоящее время в Алексеевском районе продолжается возведение автодороги «Самолшинский – Гущинский» протяженностью 5,9 км.