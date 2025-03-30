В Волгограде осудили двух сотрудниц ПВЗ Wildberries за кражу товара

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал виновными в хищении товаров двоих сотрудниц пункта выдачи заказов Wildberries. Как сообщили V102.RU в суде, девушки полностью признали вину в краже группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.

- Одной из них назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев, второй - 1 год 5 месяцев с удержанием из заработной платы обеих осужденных по 5% в доход государства, - сообщили в районном суде.

Установлено, что сотрудницы пункта выдачи заказов Wildberries организовали преступную схему по хищению товарно-материальных ценностей. Они отбирали товары с истекшим сроком хранения или возвращенные клиентами и оформляли на них возврат через систему учета на склад, однако товар на склад не возвращали.

Похищенные таким образом товары они в конце смены, маскируя под мусор, выносили из ПВЗ, а потом делили между собой. За 1,5 месяца сотрудники похитили имущество на общую сумму 214 607 рублей.

В суде также сообщили, что одна из подсудимых выплатила потерпевшей стороне 15 000 рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.