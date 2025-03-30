Камышинский городской суд Волгоградской области вынес наказание водителю маршрутки, который спровоцировал массовое ДТП с 9 пострадавшими в апреле прошлого года, передает V102.RU.

Как сообщили в суде, виновника аварии признали виновным в нарушении ПДД, что повлекло причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевших (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ). Ему назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Массовое ДТП с участием маршрутки произошло 5 апреля 2024 года напротив дома №13 по улице Некрасова в Камышине. Водитель пассажирской «Газели» не выдержал безопасную скорость и совершил наезд на стоящий у правого края проезжей части «ВАЗ-2107». От удара «Газель» выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mercedes-BenzVito. В свою очередь иномарка, находясь в состоянии неуправляемого заноса, столкнулась с попутной «Лада Гранта».

На это ДТП тогда обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин, поручивший возбудить уголовное дело по факту аварии с пострадавшими. Тогда сообщалось, что пострадали трое человек, но, как выяснилось, их было больше.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 5 пассажиров маршрутного такси, а также водитель и пассажир транспортного средства с Mercedes-BenzVito 110D, водитель автомобиля «Лада Гранта» и водитель автомобиля «Газель» получили травмы средней тяжести и травмы, квалифицирующиеся как причинившие легкий вред здоровью человека и не причинившие вред здоровью человека, - сообщили в суде.

На суде водитель маршрутки вины не признал, указав, что ДТП произошло по вине другого водителя, нарушившего Правила дорожного движения.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области