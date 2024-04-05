В Камышине произошло массовое ДТП с участием маршрутки

Как минимум два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей в городе Камышине Волгоградской области 5 апреля. В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», на месте массового ДТП – по ул. Некрасова – работают сотрудники Госавтоинспекции.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожная авария произошла в 16.10 час. напротив дома №13 по указанной улице.

– По предварительным данным, водитель маршрутного такси не выдержал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий впереди автомобиль «ВАЗ-2107». После этого «Газель» выехала на встречную полосу, где столкнулась с Mercedes-BenzVito. В свою очередь иномарка столкнулась с попутной «Лада Гранта», – сообщили в пресс-службе главка полиции.

В больницу с места происшествия доставлены водитель маршрутного такси и пассажир Mercedes. Обстоятельства и количество пострадавших уточняются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области