Скважины с питьевой водой под Волгоградом обезопасят по решению суда

МУП в Светлоярском районе Волгоградской обязали разработать проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в поселке Кирова, сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Надзорное ведомство обратилось в суд, выявив, что три водозаборные скважины используются с нарушениями природоохранного законодательства. А именно в отсутствии программы производственного контроля, проектов зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологических заключений об их соответствии требованиям законодательства.
Решением суда на коммунальное предприятие возложена обязанность устранить перечисленные нарушения.