Экология

Скважины с питьевой водой под Волгоградом обезопасят по решению суда

Экология 28.03.2025 21:46
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28.03.2025 21:46


МУП в Светлоярском районе Волгоградской обязали разработать проекты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в поселке Кирова, сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Надзорное ведомство обратилось в суд, выявив, что три водозаборные скважины используются с нарушениями природоохранного законодательства. А именно в отсутствии программы производственного контроля, проектов зон санитарной охраны и санитарно-эпидемиологических заключений об их соответствии требованиям законодательства.

Решением суда на коммунальное предприятие возложена обязанность устранить перечисленные нарушения.

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