Центральный районный суд Волгограда приговорил председателя ТСЖ к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за аферу с выморочным имуществом. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщину признали виновной в совершении мошенничества в крупном размере в составе организованной группы.

Судом установлено, что председатель ТСЖ в марте 2023 года узнала, что в одном из домов на ул. Хользунова умерла собственница квартиры без наследников. Об этом факте она сообщила знакомому риелтору, а потом предоставила ключи и доступ в это жилье сообщникам. Они подделали судебное решение о признании права собственности, а потом продали квартиру. Деньги участники этой аферы поделили между собой.

Вину председатель ТСЖ признала частично. После оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Уголовное дело в отношении ее соучастников еще расследуется.