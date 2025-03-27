Картофель и помидоры снова подорожали в Волгоградской области

Экономика 27.03.2025 08:32
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27.03.2025 08:32
В Волгоградской области снова подорожал картофель. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, за минувшую неделю цены на «второй хлеб» выросли на 2,48%, а средняя стоимость картофеля преодолела планку в 70 рублей. Ранее в волгоградском отделении банка РФ фиксировали подорожание этого продукта в начале года, однако затем, как утверждают аналитики, рост цен притормозился благодаря отмене пошлин на ввоз этих овощей.
Продолжили дорожать и молочные продукты. Молоко пастеризованное жирностью 2,5-3,2% прибавило в цене 0,73% (90,84 рубля), сметана – 1,17% (335,53 рубля). Стоимость сыра увеличилась на 1,57% - до 803 рубля за килограмм. Изменился ценник и на мороженую рыбу – она подорожала на 1,62% (211,38 рубля). Колбаса полукопченая подорожала на 2,12% (585,67 рубля). А вот сливочное масло подешевело на 0,83%. Килограмм этого продукта стоит теперь 1057 рубля.
Из овощей больше всего подорожали помидоры -рост составил 3,12% (254,49 рубля). В то же время капуста стала стоить меньше на 2,3% - 47,39 рубля.
Фото V102.RU (архив)
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