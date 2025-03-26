Расследования

Браконьер заплатит 202 тысячи рублей за убитую собакой косулю

Расследования 26.03.2025 15:34
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26.03.2025 15:34


Житель Урюпинского района Волгоградской области привлечен к административной ответственности за незаконную охоту. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, по решению суда он выплатит крупную сумму. 
Факт незаконной охоты был выявлен на территории охотничьего угодья «Хоперское» госохотинспекторами облкомприроды. Местный житель, не имея разрешительных документов, охотился с собакой породы русская гончая, которая загнала самку косули. Животное в итоге погибло. Охотник с добытым трофеем был задержан, инспекторами составлен административный протокол.
Браконьер оштрафован на 2 тысячи рублей, также ему предъявлен иск на возмещение ущерба в размере 200 тысяч рублей. 

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