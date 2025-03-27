Расследования 27.03.2025 20:01
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27.03.2025 20:01
Новые подробности вскрылись в истории с наездом автомобиля должницы на судебных приставов, о которой недавно рассказали в УФСПП России по Волгоградской области. В редакцию ИА «Высота 102» обратился свидетель, который предоставил видеокадры событий, происходящих во время процедуры изъятия автомобиля.
По словам очевидца, сотрудники Советского отдела УФСПП пытались вскрыть двери стоявшего во дворе автомобиля, в салоне которого находился мужчина, и проводили какие-то манипуляции с задним колесом. Еще одно видео действий приставов было снято из салона. Мужской голос за кадром так комментирует происходящее.
- Пытались разбить машину. Поцарапали стекло и внутренние механизмы испортили, - говорит мужчина.
Как утверждает очевидец, люди в форме и в штатском порезали шину на колесе.
- Это точно судебные приставы? Они действуют как взломщики или коллекторы, - высказал свое мнение свидетель.
Между тем, как стало известно, данные события произошли 10 марта в одном из дворов в Советском районе.
- Мужчину, который сидел за рулем, обвинили в совершении уголовного преступления. А кто даст оценку действиям приставов? Нет ли в них признаков самоуправства, превышения должностных полномочий, нарушения порядка исполнения должностных обязанностей и незаконного изъятия и повреждения имущества? – рассуждает очевидец.
По словам собеседника информагентства, когда автомобиль оказался уже в руках приставов, они также изъяли и телефон, который якобы принадлежал несовершеннолетнему. При этом сотовый телефон, несмотря на наличие пароля, через некоторое время был активирован, утверждает волгоградец. Жалобы на действия приставов уже направлены в надзорные ведомства, заявил собеседник информагентства.
Однако журналистам V102.RU удалось пообщаться и с другими свидетелями. По их версии, судебные приставы вели себя корректно и несколько часов уговаривали водителя выйти из машины.
- Никто там замки не вскрывал, шины не резал, во всяком случае я не видел, чтобы они ломали машину. По-моему, пристав пытался опечатать замок. Да, колесо чуть спустили, я так понял, чтобы водитель далеко не уехал. Они вдвоем с каким-то парнем в салоне сидели. А видео снимала какая-то женщина, она представилась соседкой, но, скорее всего, имела отношение к этим мужчинам и машине, - поделился очевидец.
Напомним, ранее в УФСПП по Волгоградской области сообщили о происшествии, случившемся во время рейда сотрудников Советского отдела УФСПП по Волгоградской области. Приставы обнаружили автомобиль Ford EcoSport, принадлежавший женщине, задолжавшей около 100 тысяч рублей. Однако в добровольном порядке задолженность она не возместила.
В ведомстве утверждали, что родственник женщины во время попытки приставов изъять кроссовер повел себя агрессивно.
- Сначала он заблокировался изнутри машины и попытался скрыться. Когда он остановился, приставы предприняли попытку разблокировать переднюю дверь. В этот момент водитель рванул с места и сбил одного из сотрудников, - говорилось в официальном сообщении пресс-службы ведомства.
Лишь чудом пристав не получил серьезных травм, а машину в конечном итоге все-таки изъяли. В настоящее время она находится на штрафстоянке.
Материалы о происшествии по признакам состава преступления по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти - в УФСПП передали в Советский отдел СУ СК по Волгоградской области. Мужчина, сидевший за рулем кроссовера, также привлечен к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.
Видео читателя V102.RU
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