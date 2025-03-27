









Новые подробности вскрылись в истории с наездом автомобиля должницы на судебных приставов, о которой недавно рассказали в УФСПП России по Волгоградской области. В редакцию ИА «Высота 102» обратился свидетель, который предоставил видеокадры событий, происходящих во время процедуры изъятия автомобиля. Новые подробности вскрылись в истории с наездом автомобиля должницы на судебных приставов, о которой недавно рассказали в УФСПП России по Волгоградской области. В редакцию ИА «Высота 102» обратился свидетель, который предоставил видеокадры событий, происходящих во время процедуры изъятия автомобиля.

По словам очевидца, сотрудники Советского отдела УФСПП пытались вскрыть двери стоявшего во дворе автомобиля, в салоне которого находился мужчина, и проводили какие-то манипуляции с задним колесом. Еще одно видео действий приставов было снято из салона. Мужской голос за кадром так комментирует происходящее. По словам очевидца, сотрудники Советского отдела УФСПП пытались вскрыть двери стоявшего во дворе автомобиля, в салоне которого находился мужчина, и проводили какие-то манипуляции с задним колесом. Еще одно видео действий приставов было снято из салона. Мужской голос за кадром так комментирует происходящее.

- Пытались разбить машину. Поцарапали стекло и внутренние механизмы испортили, - говорит мужчина. - говорит мужчина.

Как утверждает очевидец, люди в форме и в штатском порезали шину на колесе. Как утверждает очевидец, люди в форме и в штатском порезали шину на колесе.

- Это точно судебные приставы? Они действуют как взломщики или коллекторы, - высказал свое мнение свидетель. - высказал свое мнение свидетель.

Между тем, как стало известно, данные события произошли 10 марта в одном из дворов в Советском районе. Между тем, как стало известно, данные события произошли 10 марта в одном из дворов в Советском районе.

- Мужчину, который сидел за рулем, обвинили в совершении уголовного преступления. А кто даст оценку действиям приставов? Нет ли в них признаков самоуправства, превышения должностных полномочий, нарушения порядка исполнения должностных обязанностей и незаконного изъятия и повреждения имущества? – рассуждает очевидец. – рассуждает очевидец.

По словам собеседника информагентства, когда автомобиль оказался уже в руках приставов, они также изъяли и телефон, который якобы принадлежал несовершеннолетнему. При этом сотовый телефон, несмотря на наличие пароля, через некоторое время был активирован, утверждает волгоградец. Жалобы на действия приставов уже направлены в надзорные ведомства, заявил собеседник информагентства. По словам собеседника информагентства, когда автомобиль оказался уже в руках приставов, они также изъяли и телефон, который якобы принадлежал несовершеннолетнему. При этом сотовый телефон, несмотря на наличие пароля, через некоторое время был активирован, утверждает волгоградец. Жалобы на действия приставов уже направлены в надзорные ведомства, заявил собеседник информагентства.

Однако журналистам V102.RU удалось пообщаться и с другими свидетелями. По их версии, судебные приставы вели себя корректно и несколько часов уговаривали водителя выйти из машины. Однако журналистам V102.RU удалось пообщаться и с другими свидетелями. По их версии, судебные приставы вели себя корректно и несколько часов уговаривали водителя выйти из машины.

- Никто там замки не вскрывал, шины не резал, во всяком случае я не видел, чтобы они ломали машину. По-моему, пристав пытался опечатать замок. Да, колесо чуть спустили, я так понял, чтобы водитель далеко не уехал. Они вдвоем с каким-то парнем в салоне сидели. А видео снимала какая-то женщина, она представилась соседкой, но, скорее всего, имела отношение к этим мужчинам и машине, - поделился очевидец. поделился очевидец.

Напомним, ранее в УФСПП по Волгоградской области сообщили о происшествии, случившемся во время рейда сотрудников Советского отдела УФСПП по Волгоградской области. Приставы обнаружили автомобиль Ford EcoSport, принадлежавший женщине, задолжавшей около 100 тысяч рублей. Однако в добровольном порядке задолженность она не возместила.

В ведомстве утверждали, что родственник женщины во время попытки приставов изъять кроссовер повел себя агрессивно. В ведомстве утверждали, что родственник женщины во время попытки приставов изъять кроссовер повел себя агрессивно.

- Сначала он заблокировался изнутри машины и попытался скрыться. Когда он остановился, приставы предприняли попытку разблокировать переднюю дверь. В этот момент водитель рванул с места и сбил одного из сотрудников, - говорилось в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Лишь чудом пристав не получил серьезных травм, а машину в конечном итоге все-таки изъяли. В настоящее время она находится на штрафстоянке. Лишь чудом пристав не получил серьезных травм, а машину в конечном итоге все-таки изъяли. В настоящее время она находится на штрафстоянке.

Материалы о происшествии по признакам состава преступления по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти - в УФСПП передали в Советский отдел СУ СК по Волгоградской области. Мужчина, сидевший за рулем кроссовера, также привлечен к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов. Материалы о происшествии по признакам состава преступления по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти - в УФСПП передали в Советский отдел СУ СК по Волгоградской области. Мужчина, сидевший за рулем кроссовера, также привлечен к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов.

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