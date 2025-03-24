Волгоградец сбил судебного пристава, удирая на арестованном Ford Kuga

Происшествия 24.03.2025 20:26
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24.03.2025 20:26
Волгоградец может стать фигурантом уголовного дела за применение насилия по отношению к представителю власти. К административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности судебных приставов он уже привлечен. Как рассказали ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, происшествие случилось во время рейда сотрудников Советского отдела, которые обнаружили и арестовали автомобиль, принадлежащий местной жительнице. Женщина задолжала около 100 тысяч рублей, но в добровольном порядке задолженность не погасила.
Однако родственник женщины во время попытки приставов изъять кроссовер Ford Kuga повел себя агрессивно. Сначала он заблокировался изнутри машины и попытался скрыться. Когда он остановился, приставы предприняли попытку разблокировать переднюю дверь. В этот момент водитель рванул с места и сбил одного из сотрудников.
Лишь чудом пристав не получил серьезных травм и продолжил преследование автомобиля должницы со своим коллегой. Им удалось догнать его на одной из улиц. В конечном итоге машину все-таки изъяли.
Между тем, материалы о происшествии по признакам состава преступления по статье 318 УК РФ уже переданы в Советский отдел СУ СК по Волгоградской области.
Фото УФСПП по Волгоградской области
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