В Волгоградской области на пепелище нашли тело пенсионера

В Котельниковском районе Волгоградской области хозяин домовладения погиб в результате пожара, сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону. Пламя разгорелось поздно вечером в частном доме на улице Степная в хуторе Караичев.

- В 22.37 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Котельниковском районе Волгоградской области. В хуторе Караичев горел по всей площади деревянный дом размером 6х8 м., - сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар в деревянном строении тушили более 40 минут. Возгорание удалось ликвидировать в 23:18. В огне погиб 65-летний хозяин домовладения. Причина возгорания устанавливается.

Фото: V102.RU (архив)