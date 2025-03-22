Экономика

Волгоградцам назвали вакансию с зарплатой до 120 тыс. рублей

Экономика 22.03.2025 18:51
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22.03.2025 18:51


По итогам мартовского анализа предложений на рынке труда в Волгограде аналитики SuperJob назвали вакансию с зарплатой до 120 тысяч рублей в месяц. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное исследование, достаточно высокий доход обещают волгоградцам в банках на позиции специалиста по экономической безопасности.

Впрочем, как отмечают специалисты, 120 тысяч рублей – это зарплатный «потолок» в Волгограде. Предложения разные. В отдельных организация не готовы платить ценным специалистам больше 40 тысяч рублей. 

– Зарплатный максимум специалиста по экономической безопасности в банках в Москве достигает 200 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге – 165 тысяч рублей, в Волгограде – 120 тысяч рублей, – говорится в релизе. – В Волгограде от 40 до 45 тыс. рублей обещают сотруднику с неполным высшим образованием (финансовое, экономическое или юридическое), знанием основ законодательства и правоприменительной практики в сфере налогообложения, учета и отчетности, навыками работы с большими объемами информации, опытом работы с информационно-аналитическими системами (Cronos, СПАРК, «Контур.Фокус» и проч.).

До 50 тыс. рублей могу требовать волгоградцы с опытом составления аналитических справок, заключений, взаимодействия с госструктурами, правоохранительными органами, спецслужбами, опытом разработки внутренних нормативных документов по экономической безопасности, стажем работы специалистом по экономической безопасности от 1 года.

До 85 тыс. рублей зарплату предлагают кандидатам с высшим образованием, опытом от двух лет и знанием всех основ данной профессии. 

До 120 тыс. рублей повысит оклад специалиста по экономической безопасности свободное владение английским языком, а также опыт работы в компании с численностью персонала от 500 человек или в компании с развитой филиальной сетью. Стаж в данном случае должен превышать три года. 

К слову, чаще всего на данные вакансии откликаются в Волгограде мужчины – 95% всех соискателей. 

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