Общество

Обладмин: бездомные собаки стали вдвое чаще кусать волгоградцев на улицах

Общество 22.03.2025 12:10
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22.03.2025 12:10


В Волгоградской области за прошедший 2024 год жители региона отправили в комитет ветеринарии 344 жалобы на бездомных собак. Это, уточняют в ведомстве, 65% от общего числа поступивших обращений. За пять лет, по данным специалистов, количество жалоб от жителей Волгоградской области на бродячих собак выросло более чем в два раза.

В комитете проанализировали статистику обращений граждан с 2020 года. Оказалось, что на протяжении пяти лет подавляющее количество заявлений было связано именно с соседством волгоградцев с уличными животными. 

– Для сравнения – в 2020 году таких обращений было направлено и рассмотрено 153, – приводят данные в облкомветеринарии. – Несмотря на нарастающие темпы вакцинации и стерилизации животных, а также объективное снижение численности собак без владельцев, фактов проявления агрессии, напротив, становится больше. 

В 2020 году – до введения программы по отлову, стерилизации и вакцинации (ОСВВ) – покусов людей было зафиксировано 6320 по области, а по итогам 2024 года — более 12 тысяч. 

К слову, по информации того же комитета, за последние три года количество бездомных собак на улицах в Волгоградской области снизилось более чем на 5 тысяч особей.

Напомним, накануне депутат Госудрственной думы от Волгоградской области Николай Арефьев оказался в центре скандала после своего высказывания о необходимости уничтожать агрессивных животных на улица. Парламентарий позволил себе фразу о том, что готов сжигать тех, кто защищает нападающих на детей собак. Незамедлительно на слова Арефьева отреагировали в Совете Федерации. 

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