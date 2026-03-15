



В Урюпинске полицейские задержали нетрезвого рецидивиста, подозреваемого в угоне автомобиля. С заявлением в полицию обратилась 24-летняя местная жительница, сообщившая об угоне своего автомобиля Лада-211440, припаркованного во дворе многоквартирного дома. Девушка неосмотрительно оставила ключи в зажигании. А машина не была оборудована сигнализацией.

Вскоре был задержан и угонщик. Машина едва не снесла памятник вязальщицам и остановилась только после того, как наехала на бордюр.



Задержанным оказался 29-летний ранее судимый урюпинец. Мужчина объяснил, что распивал спиртное в гостях, а, когда вышел на улицу и увидел машину, решил на ней доехать домой.



Между тем, по сообщениям местных жителей, пьяного угонщика полицейские задержали, когда он, убежав из врезавшейся в препятствие машины, пытался залезть в чужой дом. При этом кричал, что он «Апостол».



